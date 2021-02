"Traetta in Streaming", il nostro teatro in concessione gratuita fino ad aprile

Tempi duri per i lavoratori dello spettacolo e il Comune di Bitonto lancia a loro sostegno un avviso pubblico per la concessione gratuita del teatro Traetta, da febbraio ad aprile. Il progetto si chiama "Traetta in Streaming" e va incontro a quanti hanno il desiderio di ritornare a fare teatro, musica, poesia, e di trasmettere in streaming la propria performance.



«Il Comune garantisce la gratuità del noleggio del teatro e si fa carico delle spese per la trasmissione in streaming, per un totale di 20 giornate tra fine febbraio e fine aprile. Ricominciamo così, a piccoli passi, ma nuovi progetti sono in cantiere», afferma l'assessore alle Politiche culturali Rino Mangini.



L'avviso pubblico scade il 18 febbraio.

Le proposte saranno valutate dall’amministrazione comunale senza vincolo di accettazione e, d’intesa con il proponente, potranno essere modificate o integrate, anche con cambi di data, per rendere più organico l’intero programma degli eventi. Nella organizzazione delle date e degli orari sarà accordata priorità in relazione all’ordine di arrivo delle proposte.

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla dottoressa Maria Caponio, responsabile del Servizio per le Politiche della cultura e del turismo, dei Beni culturali comunali e della Partecipazione attiva, dal martedì al giovedì, dalle 10 alle 12, previo appuntamento telefonico al numero 080 3751877.