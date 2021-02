Riapre al pubblico la Galleria Devanna. Orari e indicazioni

Riaprono i luoghi della cultura del territorio, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel dpcm del 14 gennaio scorso (articolo 1, comma 10, lettera r), con l’inserimento della Puglia nella cosiddetta zona gialla. L’obiettivo è una ripartenza che consenta ai visitatori di fruire in piena sicurezza dei siti.

Per poter garantire il completo rispetto di tutte le prescrizioni imposte in materia di tutela della salute pubblica (presìdi del personale, segnaletica e percorsi obbligatori e, in generale, applicazione di tutte le regole di igiene e distanziamento), la Direzione regionale Musei Puglia ha predisposto un piano di riapertura che concilia l’esigenza del pubblico di riappropriarsi degli spazi della cultura con la necessità di renderli sicuri.

Così come in estate, la Direzione riaprirà gradualmente i propri siti, a partire da domani.

Per quanto riguarda la nostra Galleria Nazionale della Puglia “Girolamo e Rosaria Devanna”, la riapertura al pubblico è stata prevista dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19, con ingresso ad ogni ora: 9 -10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 - 18.

Il numero massimo di visitatori consentito per ciascuna fascia oraria è di 25 persone, con durata libera o, per particolari esigenze, con durata massima di un’ora.

Il biglietto d’ingresso è gratuito. Prenotazione tramite l’app ioPrenoto, e possibilità d’ngresso anche senza prenotazione, in base alla disponibilità dei posti vacanti nelle fasce orarie indicate.

Contatti e informazioni: 080 099708 - drm-pug.gallerianazionaledellapuglia@beniculturali.it - Fb: https://www.facebook.com/galleriadevanna.

L’accesso al sito, con obbligo di mascherina, è consentito ad una persona per volta (previa misurazione della temperatura corporea e igienizzazione delle mani). La visita è facilitata da pannelli informativi, segnalazioni direzionali e indicatori per il distanziamento.