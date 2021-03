Il loggiato del palazzo Sylos nella locandina per i 500 anni di Isabella Morra

Oggi 21 marzo, data dichiarata dall'Unesco sin dal 1999 Giornata mondiale della Poesia, l'associazione culturale Cenacolo dei Poeti, con il patrocinio del Comune di Bitonto "Parco delle Arti" e dalla Pro Loco di Valsinni (Matera), celebra Isabella Morra con una locandina dedicata ai 500 anni della grande poetessa petrarchista riscoperta da Benedetto Croce.

La locandina raffigura Celeste Coco nei panni della Morra sul loggiato del palazzo Sylos di Bitonto, sede della Galleria Nazionale della Puglia "Girolamo e Rosaria Devanna".

Per tutta la primavera, il Cenacolo promuoverà propri eventi e sosterrà iniziative delle istituzioni che ne facessero richiesta.

Isabella Morra (Valsinni - Matera 1520/1547 circa) è amata a Bitonto come a Bari e in tutta la Puglia grazie alla bravura di Piera Chierico e Mimmì Rago (e dell'indimenticato presidente della Pro Loco Ninì Truncellito), che da trent’anni raccontano con passione la vita e le opere della scrittrice cui è dedicato il Parco letterario di Valsinni (l'antica Favale), che invitiamo a visitare non appena sarà possibile.

Il presidente del Circolo dei Poeti, Nicola Abbondanza, e il vice presidente Pasquale Rienzo saranno lieti di ricevere proposte di Comuni, scuole, associazioni e singoli appassionati, ed invitano ad accompagnare le varie iniziative con gli hashtag #isabellaMorra e #isabella500.