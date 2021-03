Il Cenacolo dei Poeti ha celebrato Isabella Morra nella Giornata della Poesia

Il Cenacolo dei Poeti di Bitonto ha dedicato la Giornata mondiale della Poesia, celebrata ieri, alla potessa lucana Isabella Morra.

"Lungo – scrive l'associazione culturale bitontina – è l'elenco dei bitontini che hanno incrociato l'opera e la vicenda umana della poetessa petrarchista Isabella Morra (Favale, oggi Valsinni, Matera 1520-1546). Citiamo fra tutti la professoressa Maria Antonietta Elia, autrice dei libri "Sonetti" (Adda 2005) e "Canzoni Religiose" (Adda 2020) in cui si evidenzia per la prima volta l'influenza di Dante Alighieri (del quale ricorrono quest’anno i 700 anni). Vogliamo omaggiare la Morra con la pubblicazione di un suo celebre sonetto dedicato al suo fiume Siri, in cui la scrittrice dichiara il suo anelito alla gloria letteraria (...e queste chiome cingerò d'alloro)".

Quanto pregiar ti puoi, Siri mio amato,

de la tua ricca e fortunata riva,

e de la terra che da te deriva

il nome, ch’al mio cor oggi è sì grato;

può far tranquillo e la mia speme viva,

malgrado de l’acerba e cruda Diva,

c’ogno’or s’esalta del mio basso stato!

Non men l’odor de la vermiglia Rosa

di dolce aura vital nodrisce l’alma

che soglian farsi i sagri Gigli d’oro.

Sarà per lei la vita mia gioiosa

de’ gravi affanni deporrò la salma,

e queste chiome cingerò d’alloro.