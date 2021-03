Galleria Devanna, un quadro in mostra nella vetrina su via Rogadeo

Per due settimane, da ieri e fino a martedì 6 aprile, in un periodo che vede la chiusura al pubblico dei luoghi della cultura della Puglia, la Galleria nazionale della Puglia “Girolamo e Rosaria Devanna” offre ai visitatori la possibilità di guardare attraverso la vetrina su via Rogadeo un quadro della propria collezione.

L’opera esposta – Paesaggio con banditi che assalgono dei viaggiatori – s’inserisce nella produzione “di genere” della pittura napoletana del secondo Settecento e parte del secolo successivo, che riprende scene di vita quotidiana, di solito di carattere popolare, che si svolgono in città o in campagna, sul litorale di Chiaja o Posillipo o lungo la spiaggia flegrea.

Un genere che giunse a costituire un vasto repertorio d’immagini tra il folclorico e l’aneddotica popolare, che riportò consensi localmente e presso numerosi collezionisti e viaggiatori stranieri. Molti pittori napoletani trattarono tale pittura di “genere”, una merce molto richiesta dai mercanti francesi e inglesi. Tra questi vanno ricordati Giovan Battista Rossi (doc. 1749-1782) e Francesco Celebrano (Napoli, 1729-1814).

Il dipinto illustra con annotazioni argute e puntuali l’attacco di banditi a un gruppo di sfortunati viaggiatori che percorrono sul far del tramonto una strada che, verosimilmente, conduce alla città visibile all’orizzonte. La cifra che contraddistingue l’opera è il carattere scenografico della composizione, nella quale gli elementi urbanistici e paesistici, tratti dal vero e tra loro fantasticamente combinati, fungono da fondale per l’ambientazione dell’episodio illustrato come quadro o “momento della commedia dell’arte”.

Il quadro sarà visibile al pubblico tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30, tranne il sabato e la domenica pomeriggio.