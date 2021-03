Cultura Panoramica, le idee sono più forti della pandemia

Da qualche giorno sono disponibili nella Libreria del Teatro di Gianluca Rossiello le shopper targate Cultura Panoramica. Il piccolo ricavato delle vendite andrà nel fondo cassa dell'associazione culturale, autogestita e finanziata attraverso i tesseramenti annuali.

“Quello che comunemente si chiama merchandising – spiega Silvia Cariello, ideatrice e presidente di Cultura Panoramica – serve a restare attivi, ad avere sempre qualcosa da raccontare, a stare assieme a chi ci segue anche attraverso l'acquisto di nostri prodotti o a dirette facebook a tema e, soprattutto per avere una piccola base per ripartire, speriamo presto!”.

Il fondo cassa sarà utilizzato per allestimenti, catering, rimborsi agli artisti e spese varie legate alla gestione dell'associazione.

In questi mesi di sospensione degli eventi in presenza, Cultura Panoramica sta proponendo dirette facebook e mini video a tema, scelti in base a ricorrenze, festività o argomenti da condividere, ricordare o su cui far luce.

“L'idea – spiega Silvia Cariello – nasce da me. Durante questo prolungato periodo di reclusione ho pensato potesse essere una valida alternativa, seppur di breve durata, alla plumbea quotidianità. Il primo mini video è stato lanciato in occasione di San Valentino: con la psicologa Katia Marselli, già ospite di Cultura Panoramica, abbiamo affrontato il tema dei rapporti sani vs insani”.

Poi l'8 marzo un altro appuntamento in diretta facebook con lo psicologo Marco Magliozzi, per parlare dell’evoluzione del ruolo della donna nella società tra luci ed ombre. E il 20 marzo, vigilia di primavera, Silvia Cariello ha dialogato di rinascita e cambiamento con due specialisti del benessere: il dottor Roberto Poggiolini e la dottoressa Eliana Dabbicco.

Anche “a distanza”, Cultura Panoramica coltiva uno dei filoni che la contraddistinguono sin dall'inizio: il benessere psicofisico. “Cosa c'è di più bello della coerenza e della costanza, anche in questo periodo altalenante?”, chiede Silvia Cariello, sottolineando che “il disegno sulla shopper di Cultura Panoramica altro non è che il logo dell’associazione, che rappresenta una testa fiorita, l'amore per far sbocciare idee preziose da coltivare proprio come dei fiori”.

Le shopper si possono prenotare e acquistare nella Libreria del Teatro, oppure scrivendo una e-mail a culturapanoramica@libero.it.