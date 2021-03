Dantedì, il Comitato bitontino lo celebra con un'opera di Pier Francesco Uva

Il Comitato di Bitonto per il 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri, in occasione della Giornata nazionale dedicata al Sommo Poeta che si celebra oggi 25 marzo, ufficialmente definita “Dantedì”, ha chiesto all’artista bitontino Pier Francesco Uva di realizzare un’opera grafica originale.

Il noto disegnatore ha così reinterpretato il logo del Comitato Nazionale per le Celebrazioni in chiave piacevolmente parodica, inserendo, su richiesta del Comitato locale, dei versi tratti dalla Divina Commedia che risultano molto attuali, perché invitano a non cedere mai allo sconforto e alla rassegnazione, e a rinnovare costantemente il proprio impegno nella lotta contro qualsiasi avversità ed ostacolo.

Il Comitato bitontino ha condiviso l’iniziativa con l’amministrazione comunale, il Cenacolo dei Poeti, l’Associazione Docenti Bitonto, la Fondazione de Palo-Ungaro e il Parco delle Arti.