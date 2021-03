Un'ora dedicata al Sommo Poeta, iniziativa della Libreria Hamelin per il Dantedì

La Libreria Hamelin celebra il Dantedì aderendo all'evento di Edizioni EL, Einaudi Ragazzi, Emme Edizioni. Oggi, in diretta facebook dalle 11, condividerà sulla sua pagina la presentazione dell’albo "La Divina Commedia. Il primo passo nella selva oscura", già disponibile in libreria.

L’invito è rivolto in particolare alle scolaresche e agli insegnanti che, a partire dalle 11, potranno sintonizzarsi sulla pagina fb di Hamelin e ascoltare gli interventi degli autori.

A dialogare rivolgendosi ai ragazzi ci saranno l'autore Daniele Aristarco, insieme all’illustratore del volume Marco Somà e a Simonetta Bitasi, esperta di letteratura per ragazzi.

L’incontro durerà un’ora, è adatto alla fascia d’età fra la quinta elementare e il biennio delle superiori. Non è necessario registrarsi e sarà possibile prendere parte al dialogo scrivendo domande e curiosità nei commenti di facebook.

L’albo

È un’introduzione poetica alla Divina Commedia, un oggetto di stupore che somma al testo appassionato di Daniele Aristarco la bellezza abbagliante delle tavole di Marco Somà. Non è una parafrasi, non è una riduzione, non è un riassunto, non è un saggio accademico, ma un modo originale per fare la conoscenza del sommo poeta e della sua Commedia tramite la bellezza delle parole e delle immagini. Uno strumento accattivante per orientarsi nella complessa struttura del poema, assaporare la bellezza dei versi, innamorarsi dei personaggi e delle storie. Un atto d’amore sincero nei confronti di uno dei maggiori capolavori letterari.

La Divina Commedia – Il primo passo nella selva oscura

48 pp. / € 16,00 / per tutti / Einaudi Ragazzi

Gli autori

Daniele Aristarco è nato a Napoli nel 1977. È autore di racconti e saggi divulgativi rivolti ai ragazzi, pubblicati sia in Italia che in Francia. Ha insegnato Lettere nella scuola media e ora si dedica ai libri per ragazzi e alla scrittura per il cinema e la radio. Drammaturgo e regista teatrale, ha vinto numerosi premi. Si occupa inoltre di laboratori di scrittura creativa per l’infanzia presso scuole, biblioteche e associazioni culturali. Nel catalogo Einaudi ha pubblicato, tra gli altri, Shakespeare in shorts, Io dico no! – Storie di eroica disobbedienza, Fake – Non è vero ma ci credo, Io vengo da – Corale di voci straniere, Lettere a una dodicenne sul fascismo di ieri e di oggi e Corso di filosofia in tre secondi e un decimo.

Marco Somà è nato a Cuneo nel 1983. Dopo aver studiato pittura all’Accademia di Belle Arti ha frequentato il Master in Illustrazione per l’Editoria Ars in Fabula a Macerata, dove oggi insegna. Lavora come illustratore di libri per ragazzi, ha esposto i suoi lavori in numerose mostre e ha vinto prestigiosi premi nazionali ed internazionali. Per Einaudi Ragazzi ha illustrato L’infinito di Giacomo Leopardi e, nella collana «Storie e rime», Il bambino di vetro ed Ero una bambina ad Auschwitz.