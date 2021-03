Pensa 2040, il BITalk selezionato come buona prassi

Domani, a partire dalle 10, in diretta streaming dal Teatro della Pergola di Firenze, si svolgerà il primo incontro nazionale del progetto “Pensa 2040: cultura e cittadinanza attiva come strumento chiave di lotta alla criminalità organizzata”.

All’iniziativa – promossa da Avviso Pubblico, Crisi Come Opportunità, Biennale Democrazia, Fondazione Giancarlo Siani Onlus e Italia che Cambia, in collaborazione con il Comune di Firenze, con il patrocinio dell’Anci ed il sostegno di Intesa Sanpaolo – parteciperanno, tra gli altri, il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho e la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese. Con loro numerosi sindaci e assessori alla Cultura e all’Istruzione, collegati online dalle città di tutta Italia, destinatari principali di questa giornata.

L’iniziativa rappresenta soltanto l’inizio di un percorso che avrà una tappa successiva a Torino ad ottobre, in occasione della settima edizione di Biennale Democrazia.

Con Pensa 2040 – spiegano gli organizzatori – s’intende analizzare il tema della prevenzione e del contrasto alle mafie con la consapevolezza che la lotta alla criminalità organizzata richiede un’opera di prevenzione culturale costante da parte delle comunità territoriali.

La sessione pomeridiana dell’incontro (a partire dalle 14.30) sarà dedicata alla presentazione di buone pratiche, selezionate tra le tante realizzate in tutta Italia da associazioni antimafia e Comuni, che utilizzano la cultura per promuovere e diffondere la legalità e l’impegno civile.

Bitonto sarà protagonista con la presentazione affidata al sindaco Michele Abbaticchio, vice presidente di Avviso Pubblico, del BITalk festival, l’evento che ogni anno, dal 2017, si svolge nel centro antico di Bitonto con incontri, talk, concerti, momenti di spettacolo e di riflessione su tematiche sociali e filosofiche.

Gli altri Comuni selezionati sono Bologna (Narrare le mafie), Fiumicino (Notte Bianca della Legalità) e Gazoldo degli Ippoliti in provincia di Mantova, (Raccontiamoci le mafie).

“Nel mio intervento – anticipa Abbaticchio – racconterò com’è nato e quali ambiziosi obiettivi si pone il format del BITalk, concepito come una straordinaria esca di dialogo, lanciata per catturare in modo particolare l’attenzione dei nostri ragazzi, che rappresentano il nostro futuro. Decine di incontri aperti, disseminati in altrettante affascinanti contenitori culturali del nostro splendido centro antico, ci hanno aiutato a riflettere insieme, partendo da temi ogni anno diversi e dalle testimonianze personali dei protagonisti italiani, sull’importanza sociale di valori come giustizia, trasparenza, etica e legalità”.

