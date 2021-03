Connecting Cultures, una settimana contro il razzismo

Con l’evento organizzato online il 21 marzo si è aperto ufficialmente il progetto Connecting Cultures, coordinato da Sinergia scs nell’ambito della XVII settimana contro il razzismo con il sostegno dell’UNAR e il coinvolgimento di altri partner come la Diocesi di Molfetta-Giovinazzo-Terlizzi-Ruvo, la Fondazione Opera Santi Medici Cosma e Damiano onlus, l’associazione musicale Diapason, l’associazione Folkèmigra, e con la collaborazione di Etnie onlus.

Il progetto intende realizzare una serie di azioni (in presenza e online) finalizzate a creare strumenti di sensibilizzazione, consapevolezza interculturale e antidiscriminazione; a promuovere eventi di informazione e formazione rivolti ad ampio pubblico giovanile e adulto; a coinvolgere i destinatari diretti in attività laboratoriali di natura culturale finalizzate a promuovere le competenze interculturali e la conoscenza di culture diverse; a coinvolgere i giovani in azioni di dialogo strutturato sugli ostacoli principali al dialogo interculturale e alla non discriminazione e sulla condivisione di proposte e soluzioni innovative.

Le attività si rivolgono a target di cittadini italiani e stranieri, sia adulti che giovani dai 13 ai 18 anni. Il coinvolgimento di questi ultimi come co protagonisti della produzione culturale s’innesta in un’azione di empowerment giovanile, per una funzione centrale e attiva nel generare una migliore qualità di vita per la comunità, promuovendo scambi diretti, sviluppando la fiducia e contribuendo ad innalzare il livello del capitale sociale locale.

Oltre 180 i partecipanti all’evento di apertura, che ha visto gli interventi di Alberto Fornasari (direttore del laboratorio di Pedagogia interculturale del Dipartimento ForPsiCom dell’Università di Bari), don Vito Piccinonna (presidente della Fondazione Opera Santi Medici Cosma e Damiano onlus di Bitonto), Leonardo Palmisano (autore e imprenditore cooperativo), Anna Maria Candela (dirigente del servizio Promozione e sviluppo economie culturali ed esperta in politiche di welfare), Edgardo Bisceglia (responsabile Opere di Carità “La casa di Santa Luisa” centro socio educativo diurno della Diocesi Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi), Francesco Monopoli (presidente Etnie aps), Francesco Brandi (docente nel liceo classico Carmine Sylos di Bitonto). È stato un importante momento di condivisione di riflessioni, azioni e proposte per promuovere connessioni tra idee, persone, mondi e per veicolare valori, strumenti e metodi della convivenza pacifica, del dialogo interculturale e dell’identità interculturale.

È possibile seguire le attività del progetto attraverso la pagina Facebook https://www.facebook.com/Sinergiaconnectingcultures e sul canale Youtube https://www.youtube.com/channel/UCT1WgbC9wl4Iv2qdPT-4G_w

Per informazioni: info@sinergiasociale.it

Il progetto Connecting Cultures ha ricevuto un finanziamento pubblico nazionale dell’UNAR in occasione della XVII Settimana di azione contro il razzismo.