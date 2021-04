Una settimana per celebrare William Shakespeare

La prossima settimana celebreremo il più grande drammaturgo e poeta di tutti i tempi: William Shakespeare.

Robert J Williamson, direttore artistico della British Shakespeare Company, ha ideato anni fa il National Shakespeare Day scegliendo il 23 aprile, data presunta della nascita ma data certa della sua morte nel 1616.

Dopo 457 anni ha ancora senso leggere le opere di Shakespeare, spiegarle a scuola, parlarne sui social? Noi crediamo di sì!

In particolare, crediamo che far conoscere il Bardo nelle scuole primarie offra agli alunni l'occasione di confrontarsi con situazioni ed emozioni straordinarie, in particolare se coinvolti in esercizi teatrali basati su un approccio giocoso.

Con la Libreria Hamelin abbiamo selezionato alcuni volumi dedicati ai più piccoli e, a partire da domani, ve ne parleremo. "Un libro al giorno, ogni giorno".

Venerdì 23 alle 19 pubblicheremo un post speciale dedicato alle possibilità di integrare Shakespeare nelle attività scolastiche con risultati molto interessanti a livello linguistico, emotivo e didattico.

Per tutta la settimana la pagina facebook del Presidio del Libro di Bitonto / Ante Litteram pubblicherà notizie, curiosità, meme, video a tema #shakespeare.

Seguiteci e ne vedrete delle belle!

#shakespeareday #shakespeareforkids

L’iniziativa vede la collaborazione di Cooperativa Ulixes, Officine Culturali Bollenti Spiriti, BitontoLive e Fatti d'Arte.