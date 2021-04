“Il verso giusto”, Taranto bella e dolente nel romanzo di Angela Aniello

Taranto, bella e dolente, fa da sfondo a “Il verso giusto”, secondo romanzo di Angela Aniello, scrittrice e poetessa bitontina. La sua penna, originalissima, disegna personaggi che si staccano dalla carta e si prendono la scena, come in un film che scorre dinanzi agli occhi di chi legge.

“Un rosso scialbo, stinto, sottilmente polveroso. S’addossa ovunque come cipria. Imbelletta i prati, i giochi, i bambini, gli adulti, i vecchi. Domina il centro dell’anima e, se fosse una sera orgogliosa, annerirebbe subito la città, la mia città, mutandole il volto, fra rughe di rame cesellate dalla fabbrica”. Descrive così, l’autrice, quell’inesorabile coltre rosso ruggine che avviluppa ogni cosa attorno alla Grande Fabbrica, come la tela di un ragno crudele.

Il libro racconta le storie del Tamburi, il quartiere costruito all’ombra dell’ex Ilva. Vite di angoscia e dolore, per le morti e gli incidenti in acciaieria, per i fumi che avvelenano l’aria, per quei giorni di vento che costringono a serrare le finestre per non far entrare in casa le polveri sottili. Ma anche vite di lotta e ribellione ad un destino segnato, che ha barattato la salute con il lavoro. Vite di speranza.

“Il verso giusto”, edito da Les Flâneurs, è dedicato a “Taranto graffiata e ai suoi cittadini fra ruggine e vento”. Ad una città che ha pagato un prezzo altissimo all’industrializzazione. In termini di vite umane, di salute, di futuro. “Non è necessario esservi nati per ammirarne la bellezza o per indignarsi dinanzi a un grave oltraggio ambientale”, scrive Angela Aniello. “Sin dai tempi dell’università – aggiunge – le bugie circa il fumo della fabbrica si sono susseguite, avvolgendomi come una coperta troppo lunga che invece di proteggere e scaldare copriva gli occhi mistificando e tradendo. Ho intrapreso un viaggio per caso – confessa – ma la valigia in cui ho raccolto segreti e misteri si è fatta troppo pesante. Ho atteso il momento giusto e finalmente questo è il tempo di raccontare”.

Il verso giusto è la via della giustizia, del riscatto da un’oppressione che ha strappato l’anima a Taranto. E l’amore diventa la risposta al dolore di cuori ammaccati che reclamano vita e libertà.

Tra le dediche del libro, spicca quella alla professoressa Carmela Anna Casamassima Ruggiero, amatissima docente di lettere della scuola media Sylos, punto di riferimento per generazioni di studentesse . “A lei giungerà il mio grazie fino al cielo perché nei tre anni di scuola media ogni giorno mi ha incoraggiato a scrivere esortandomi a non arrendermi mai e a fare di ogni parola uno scrigno di bene. Quante volte l’ho nominata e pensata in questi anni! Quante volte l’ho sentita accanto, come se fosse ancora dietro la cattedra a rassicurarmi col suo dolce sorriso e con la sua immensa capacità di leggere nell’animo!”.

Infine, un grazie ai lettori che “faranno prendere il volo a questa creatura cui sono affezionata come un figlio”.