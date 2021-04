Giovedì apertura no stop per la Libreria del Teatro, dalle 9 alle 20.30

Giovedì 29 aprile, a partire dalle 9 e fino alle 20.30 con orario continuato, la Libreria del Teatro (in largo Teatro 6) aderisce alla "Giornata promozionale in libreria", appuntamento di ogni ultimo giovedì del mese.

Sarà possibile acquistare i libri già presenti con uno sconto del 15%.

"Naturalmente non vediamo l'ora, come tutti – scrive Gianluca Rossiello, titolare della Libreria del Teatro – di ritornare alla normalità per riprendere le nostre iniziative culturali quotidiane, rigorosamente in presenza; speriamo quanto prima. La Libreria sarà aperta dalle 9 alle 20.30 con orario continuato, vi aspetto numerosi".



"I libri non sono oggetti, assomigliano più agli uomini che alle cose: la carta non è come la plastica o il metallo, perchè le macchie restano per sempre come sulla pelle, s'insinuano tra le fibre e le sostituiscono, la carta si strappa e non ci sono punti per ricucirla, non ci sono antibiotici per sconfiggere l'infezione" (da "Malinverno" di Domenico Dara, Edizioni Feltrinelli).