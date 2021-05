Un'Accademia dei Piccoli Artisti per i bambini da 3 a 5 anni

Nell'era virtuale che viviamo, un bambino di tre anni sa scorrere le immagini, col suo ditino, sullo schermo del nostro smartphone. Sa scattare foto, scegliere e avviare un video, mandare un messaggio vocale.

Ma quanto queste capacità sono stimolanti affinché possa sviluppare un pensiero ed essere parte attiva nel suo percorso di crescita?

Sono, certamente, capacità che inseriscono il bambino nell'ambiente culturale che lo circonda, ma non sufficienti per sostenere l'acquisizione di nuove capacità.

Come possiamo allora incoraggiare il bambino ad essere attivo produttore di immagini piuttosto che passivo consumatore? Niente di più semplice: il bambino nasce naturalmente incline al disegno, poiché l'immagine gli permette di comunicare in maniera immediata ma soprattutto di apprendere in modo immediato.

Nell’Accademia dei Piccoli Artisti della Libreria Hamelin, per bambini da 3 a 5 anni, l’obiettivo è guidare i piccoli a scoprire, esplorare e padroneggiare nuovi e piccoli strumenti grafici per creare grandi capacità. Capacità che, come scatole cinesi, porteranno a sempre più nuove acquisizioni di abilità, di consapevolezza delle proprie capacità, di consolidamento delle loro capacità cognitive (pensiero ed emozioni).

Tutto questo sarà introdotto e supportato da un momento di lettura ad alta voce a cura della libraia Gianna Lomangino che, di volta in volta, proporrà un albo illustrato il cui contenuto si colleghi all’argomento trattato durante la lezione. Uno spazio di promozione della lettura, utile ad ispirare i bambini e a cullarne e stimolarne l'immaginario.

Ecco il video di presentazione del corso: https://youtu.be/AOu7h3u7riE

Mission e programma dell’Accademia a questo link.

Il corso è articolato in quattro lezioni online, che si terranno tutti i sabato pomeriggio di maggio a partire del prossimo, alle 16.30.

Per il corso servono soltanto fogli A4 bianchi, matita e gomma, pastelli colorati e pennarello nero. I bambini, con il permesso dei genitori, potranno usare anche porporina, batuffoli di cotone, colla, gessetti, colori a cera, acquerelli, tempere e tutto ciò che suggerirà la fantasia.

I genitori potranno partecipare attivamente con i propri bambini all'attività di disegno e condividere con loro quest’esperienza.



Per iscriversi basta contattare la Libreria Hamelin al numero 080 3740636, o inviare un messaggio privato alla pagina facebook "Libreria Hamelin", o una e-mail all’indirizzo info@libreriahamelin.it o schiraldi.ACC@gmail.com.

La partecipazione agli incontri è a pagamento. Una volta iscritti verrà fornito un link privato (piattaforma ZOOM) per accedere alla riunione.



Gli insegnanti

Domenico Sicolo, cartoonist e illustratore, ha pubblicato per Bompiani, Gelsorosso, Ardea, Schena, Secop ed altri. Dal 2000, come responsabile dell’Hamelin Cartoon Studio, si occupa della formazione di giovani e giovanissimi artisti. È tra i docenti di Grafite, scuola di grafica e fumetto.

Anna Francesca Schiraldi, laureata in Scienze dei beni culturali e Archivistica, si è formata come illustratrice e fumettista all’Hamelin Cartoon Studio e alla scuola triennale di fumetto Grafite, dove ha avviato i primi corsi disegnati per bambini della fascia 3-5 anni, con la serie di incontri "La forma si trasforma". Vive a Edimburgo dal 2017, dove lavora per case editrici indipendenti ed ha illustrato l'Haunted History Bus, un bus che corre per tutta la città antica di Edimburgo promuovendo, a tema horror, i luoghi d’interesse storico e letterario (come il cimitero di Greyfriars Bobby dove la Rowling ha tratto ispirazione per i nomi di alcuni suoi personaggi di Harry Potter). Attualmente insegna disegno e fumetto nel Regno Unito, con la sua Schiraldi Arts, Comics and Classes.

Per saperne di più: www.schiraldiart.com, pagina facebook Schiraldi Art e Instagram come schiraldi_af.