Oggi online "Il Mago di Ricicloz" interpretato dai Fatti d’Arte

Oggi Il Mago di Ricicloz sarà online in anteprima nazionale per commemorare l'opera di Lyman Frank Baum in occasione del giorno della sua scomparsa. La rivisitazione del classico per l’infanzia nella versione firmata da Chiara Cannito sarà disponibile online su YouTube al seguente link: https://youtu.be/tWYvXHZX0wc, dalle 10 alle 18 di oggi. L’appuntamento rientra nel progetto Parole in ri-circolo della Compagnia Fatti d’Arte, realizzato in partnership con le cooperative Ulixes, FeArt e Camera a Sud, progetto vincitore dell’avviso pubblico “Periferie al centro”, l’intervento di inclusione culturale e sociale della Regione Puglia – Assessorato all'Industria turistica e culturale e Assessorato al Bilancio e programmazione unitaria, Politiche Giovanili, Sport per tutti e coordinato dal Teatro Pubblico Pugliese.

Il Mago di Ricicloz è una produzione Fatti d’Arte con la regia di Raffaele Romita, l’interpretazione di Mariantonia Capriglione, Nicola Cosimo Napoli, Liliana Tangorra e i costumi di Franco Colamorea.

Lo spettacolo affronta il tema dei rifiuti analizzando le proprietà degli imballaggi. Attraverso la metafora del viaggio di iniziazione, i protagonisti desiderano diventare ‘altro’ rispetto a quello che sono. Come nel Mago di Oz di Lyman Frank Baum (1900), anche i protagonisti di questa storia si mettono in cammino per raggiungere uno “stregone” al quale chiedere di esaudire i loro desideri: Dorothy e il cane Totò vogliono tornare a casa, i Riciclabili vogliono diventare qualcos’altro rispetto a quello che sono. Il viaggio, che l’estro del regista trasforma in un videogioco ad obiettivi, si trasforma così in un vero e proprio cammino iniziatico, di scoperta e crescita, attraverso il ricorso alle virtù di ognuno. Una storia moderna e accattivante per fa comprendere che ogni obiettivo, anche quello della raccolta differenziata e del riciclo, è raggiungibile. Pertanto la compagnia ha deciso di utilizzare costumi e elementi scenici con oggetti riutilizzati e rifunzionalizzati.

Uno spettacolo è adatto a bambini di ogni età.

Il progetto Parole in ri-circolo è pensato per sensibilizzare un pubblico di adulti e bambini in relazione a temi di tutela ambientale e promozione del territorio; l’obiettivo primario è di aumentare la sensibilità comune nei confronti di tematiche ambientaliste, suggerendo, attraverso l’arte dal vivo, letture e laboratori, buone pratiche ambientaliste in cittadini giovani e meno giovani.

Fatti d’arte, insieme ai partner, si propone di sensibilizzare alla riqualificazione ambientale e sociale, attraverso la conoscenza delle buone pratiche di raccolta differenziata, bonifica rionale, valorizzazione paesaggistica con azioni nei Comuni di Bitonto, Terlizzi, Molfetta.