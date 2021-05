"La mia mamma", firmacopie con Vittoria Facchini alla Libreria Hamelin

Alla vigilia della Festa della Mamma, domani alle 18.30 la Libreria Hamelin ospiterà Vittoria Facchini, artista e illustratrice, già Premio Andersen.

Prenotando una copia dell'albo "La mia mamma" di Arianna Giorgia Bonazzi, illustrato da Vittoria Facchini (Rizzoli), si avrà la possibilità di ricevere direttamente dalla sua matita una speciale dedica illustrata.

L'evento è stato inserito all'interno del calendario nazionale delle iniziative del Maggio dei Libri, mese dedicato alla promozione della lettura.

Nel rigoroso rispetto delle norme anti Covid (ingressi contingentati, uso della mascherina e igienizzazione delle mani), Vittoria Facchini incontrerà i suoi lettori per personalizzare ogni libro prenotato (la prenotazione è obbligatoria per partecipare all'iniziativa).

Per prenotarne una copia è possibile telefonare al numero 080 3740636, o inviare un messaggio privato alla pagina fb "Libreria Hamelin".

Il libro

“La mia mamma” racconta una sequenza di mamme del nostro tempo: pasticcione, divertenti, alternative, ecologiste e salutiste, pronte a scherzare con i propri bambini e soprattutto a coccolarli moltissimo. I bambini le osservano, le studiano, notano i loro punti deboli ma le perdonano sempre, e viceversa. Un grande libro tenero sul legame più importante.

L’illustratrice

Vittoria Facchini, nata a Molfetta, dopo gli studi d’arte si è specializzata in grafica pubblicitaria ed editoriale a Firenze, per poi studiare illustrazione a Venezia con Emanuele Luzzati. Quest’incontro è stato fondamentale nel definire il suo stile dirompente e dissacrante.

Vittoria Facchini ha pubblicato in Italia e in molti altri Paesi, tra cui Francia, Giappone, Portogallo e Corea.

I suoi lavori sono stati selezionati dalla Biennale d’illustrazione di Bratislava, dal Figures Futur di Montreuil, dalla Bologna Children’s Book Fair e dalla Biennale Illustrarte portoghese.

Nel 2002 ha rappresentato l’Italia al Salon du Livre di Parigi.

Nel 2006 si è aggiudicata il Premio Andersen come migliore illustratore dell’anno.