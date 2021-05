“Il destino nelle note”, la singolarità di Tommaso Traetta diventa universalità

Che si voglia o si possa parlare di un libro non è il tema di questa mia riflessione ché, mi chiedo, chi sono io per parlare di un libro. Non è forse il libro che mi parla? O è più pertinente dire che è il libro che mi legge?

Alle parole scritte capita di affidare degli interrogativi, che mai vengono chiariti, perché “qualunque domanda si rivolga loro, gli scritti tacciono, conservano un silenzio carico di dignità oppure rispondono sempre la stessa cosa, e questo è non rispondere”(Jacques Derrida, “L'animale che dunque sono”).

Dunque la mia non è una recensione del libro scritto da Luigi Tullio, “Il destino nelle note” edito da Pogedit, quanto piuttosto una riflessione o una lettura che di me ha fatto il testo.

Chi era Tommaso Traetta? E cosa è il Destino che riecheggia nel titolo?

Luigi, passeggiando nella nostra città è impossibile non imbattersi nel monumento che troneggia in piazza Moro, dedicato e raffigurante la persona di Tommaso Traetta.

La statua è collocata di fronte alla città vecchia e il musicista, congelato dalla rigidità del bronzo, sembra guardare la sua “patria” con distacco, da lontano.

Forse interrogandosi, chiedendosi anche lui: Ma io chi sono?

Oppure, leggendo il tuo libro lo si comprende meglio, è proprio questa città che si interroga sulla propria essenza, contemplando la scultura. Che la sostanza di una città è definita dalle persone, meglio ancora, dagli individui che la vivono. E a loro volta, gli individui possono definirsi biograficamente solo se riconosciuti dalla collettività.

È la società che ti riconosce e ti definisce come “individuo”.

Proprio in questo sta la forza della storia nel libro: nella tua capacità di definire il Musicista, non immaginando il suo pensiero e descrivendo semplicemente la successione degli avvenimenti, ma incorniciandolo in una scena dove non è l'unico attore a muoversi. La singolarità "dell'uomo Traetta" diventa pluralità, universalità.

In queste parole scritte non ho trovato Tommaso e Filippo, suo figlio, o soltanto loro, ma ho incontrato il loro destino, cioè le persone che intrecciano il loro vissuto. Gli altri individui, che in questa storia ricamano un tessuto ricco e complesso e inevitabilmente legato alla ciclicità del corpo, alla finitezza dell'umana vicenda.

Nelle storie ci si rispecchia, nelle storie si ritrova la psiche, quel respiro che fa di noi uomini gli animali pensanti. Così, la storia di Tommaso Traetta diventa specchio di una storia più ampia e labirintica, diventa storia e corpo di tutti.

Come il corpo del compositore (o quel che ne rimane), che la città ha reclamato con forza e che adesso giace fagocitato a dispetto delle sue ultime volontà. Corpo che diventa conferma di un'esistenza e che testimonia un'appartenenza o una relazione con l'altro, da cui difficilmente riusciamo a fuggire.

Ritorno col pensiero, e con le parole, al dialogo muto, tra il bronzeo musico e la pietrosa patria, e ritrovo te che guardi Tommaso e gli chiedi: chi sei tu? E io chi sono?

L’autore

Luigi Tullio nasce a Bari il 13 aprile 1981. Esordisce in campo artistico nel 1999 con “Nel più profondo silenzio” (2000), raccolta di poesie realizzate negli anni dell’adolescenza. Consegue la maturità classica nel 2000 al liceo classico Carmine Sylos di Bitonto e la laurea in Giurisprudenza nel 2005 all’Università degli Studi Aldo Moro di Bari.

Negli anni successivi realizza tre cortometraggi: “Gli occhi di Stella” (2005) in collaborazione con Pierfrancesco Uva; “Il disegno” (2006) e “Il Combattente” (2009) in collaborazione con Daniela Mazzacane ed Enzo Piglionica (Vertigo Imaging). Nel 2018 scrive il testo del brano “Vivere e basta”, interpretato da Raphael Camardella.

Attualmente vive a Cassino. Questo è il suo romanzo di esordio.

Il recensore

Enzo Piglionica è da sempre attivissimo produttore d’arte a tutto tondo attraverso la Vertigo Imaging.