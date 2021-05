Traetta Opera Festival, bandito concorso internazionale per giovani cantanti lirici

Il Traetta Opera Festival bandisce la VII edizione del concorso internazionale “Tommaso Traetta” per giovani cantanti lirici. La competizione è dedicata ad uno dei figli più illustri della città di Bitonto, dove si svolgeranno il festival e il concorso, nei giorni 8-9-10 giugno prossimi.

Al concorso, che vanta una produzione di rilievo nel panorama lirico nazionale, sono ammessi a partecipare soprani, sopranisti, mezzosoprani, contralti, contraltisti, tenori, controtenori, baritoni e bassi di qualsiasi nazionalità che, alla scadenza del termine di presentazione della domanda, non abbiano superato i 35 anni di età. Il percorso dell’artista durante il concorso sarà articolato in tre diverse prove: una fase eliminatoria, semifinale per i concorrenti idonei e finale. Inoltre il concorrente potrà, facoltativamente, eseguire un brano del compositore bitontino qualora intenda partecipare anche all’assegnazione del Premio speciale “Tommaso Traetta”: il brano sarà presentato durante la semifinale. La segreteria del concorso potrà fornire eventuali spartiti o partiture di brani traettiani.

“La competizione in questi anni – commenta il direttore artistico del TOF, Vito Clemente –ha rappresentato una vetrina eccezionale per i giovani cantanti lirici italiani e stranieri. Il concorso, infatti, si propone di selezionare voci di giovani cantanti lirici da premiare e segnalare alle Direzioni artistiche di enti e teatri che effettuano manifestazioni liriche. È finalizzato anche a selezionare cantanti per produzioni operistiche e concertistiche del Traetta Opera Festival”.

Ai cantanti vincitori la commissione giudicatrice assegnerà un primo premio da 2mila euro, un secondo premio da mille euro, un terzo premio da 500 euro. Saranno poi assegnati il premio speciale “Tommaso Traetta” (consistente in una scrittura per un concerto o ruolo nell’ambito del Traetta Opera Festival 2022) ed un ulteriore premio scrittura per un concerto nell’ambito della stagione concertistica 2022 della ICO Sinfonica di Sanremo.

La domanda di partecipazione potrà essere inviata tramite apposito form online o scaricando, compilando ed inviando il modulo all’indirizzo info@traettafestival.it. La domanda dovrà essere corredata dei documenti indicati nel bando. La data di scadenza è fissata per le 24 del 3 giugno 2021.

I concorrenti saranno convocati via email dall’organizzazione per partecipare alla fase eliminatoria prevista per l’8 giugno 2021. Gli ammessi di diritto alla fase semifinale saranno convocati direttamente per il 9 giugno.