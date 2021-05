"Ti ricordi di me?", poesie per sognare cullati dalle onde

Secop Edizioni, Libreria Hamelin e Presìdio del Libro di Bitonto, nell'ambito del Maggio dei Libri, incontreranno oggi online, in diretta sulle proprie pagine facebook, autrice e illustratrice del libro “Ti ricordi di me?”, per un momento di dialogo e incontro intorno alla bellezza e allo stupore generato dalla Poesia.

Un incontro rivolto a lettrici e lettori di tutte le età.

L’autrice Roberta Lipparini leggerà alcuni dei suoi componimenti, mentre Bianca Solazzo realizzerà un'illustrazione in tempo reale.

Coordina l'incontro Raffaella Leone (Secop Edizioni). Intervengono Gianna Lomangino (Libreria Hamelin), Barbara Buttiglione (Presìdio del Libro di Bitonto). Dialoga con l'autrice la poetessa Angela De Leo.

Il libro

"Ti ricordi di me?

Come mi chiamo?

Sentirai la mia voce

nell'uragano?

Se io mi perdo

mi verrai a cercare

frugherai la terra

e le onde del mare? (...) "

"Ti ricordi di me?", pubblicato da Secop Edizioni, è una raccolta di poesie verde come il respiro degli alberi, arancione come lo sguardo del sole, rossa come i coralli del mare.

Profuma dei fiori. Vola con gli uccelli. Ferma la paura del buio. Abbraccia. Consola.

Ride, gioca, si diverte e, come un aeroplano tra l’arcobaleno, racconta il tempo, i legami, il prendersi cura degli altri, quanto dei sogni e della Natura.

Una raccolta di poesie con le illustrazioni di una ragazza di soli vent’anni, Bianca Solazzo, che dialoga con l’autrice, nonché la sua mamma, in un’atmosfera che sa farsi confronto generazionale tra linee, tratti e colore nell’antico, e pur nuovo, viaggio del riconoscersi, dell’allontanarsi, del perdersi e ritrovarsi di ogni figlio e di ogni genitore nella ciclicità della vita.

L’autrice

Roberta Lipparini ha scritto racconti di nuvole, scoiattoli ma soprattutto di bambini. Bimbi albero, bimbi mare, bimbi gioco e anche bimbi figli che disegnano poesie.

L’illustratrice

Bianca Solazzo, classe 2001, studia per diventare scienziata. Queste sono le sue prime illustrazioni, fatte appositamente per l'autrice del libro, altresì sua madre.