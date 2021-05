4uattro/4uarti, lo spettacolo online dei Fatti d'Arte "sfonda" la quarta parete

Domani e domenica 23 maggio saranno presentate online, sul canale youtube Fatti d’Arte e sulla pagina facebook Fatti d’Arte facebook.com/fatti.darte la seconda e terza puntata della performance video spettacolo 4uattro/4uattro, progetto sostenuto da Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese nell'ambito di Custodiamo la Cultura in Puglia.

4uattro/4uattro è un esperimento performativo che parte da uno spettacolo teatrale tripartito e distribuito on demand. L’obiettivo primario è creare, attraverso una residenza artistico tecnica digitale a distanza, un nuovo linguaggio che mescola teatro, cinema e social network, in cui agli attori è stato chiesto di sfondare la quarta parete e di interagire con il pubblico in un gioco di scambi di informazioni, suspence e punti interrogativi.

Il testo di 4uattro/4uattro parte da un appuntamento in uno studio in cui si incontrano quattro protagonisti, accomunati da una caratteristica: sono tutti affetti da disturbi ossessivo compulsivi. Durante l’attesa, gli interpreti si trovano a dialogare tra loro e decidono di intraprendere un'auto terapia di gruppo che porterà ad un finale sorprendente.

Gli interpreti sono Mariantonia Capriglione, Rosanna Cassano, Davide De Marco e Nicola Napoli.

La regia è di Raffaele Romita, la regia video è di Francesco Moretti, il testo è di Marco Rainò e Raffaele Romita, i costumi di Franco Colamorea.