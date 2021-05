“Riverbero”, il racconto del miracolo diventa video performance

Il Centro di produzione artistica Limpa, nell’ambito delle Feste patronali a Bitonto, organizza “Riverbero”, un intervento performativo dedicato alla città, racconto del miracolo dopo la battaglia. L'iniziativa sarà fruibile in streaming sulla pagina facebook del Comitato Feste Patronali Maria Santissima Immacolata e in diretta televisiva su DeltaTV (canale 78) il 26 maggio, in apertura alle celebrazioni eucaristiche delle 9 e delle 19. Da ieri, e fino a mercoledì, si può fruire del video nell’atrio della Cattedrale, dalle 20 alle 22.

L’opera traccia uno scenografico e drammatico confronto tra i dati legati ai bilanci della famosa battaglia del 1734 e dell’attuale pandemia da Covid-19. La performance raccoglie i numeri effettivi e le perdite dello schieramento spagnolo e asburgico che, all’alba del 25 maggio del 1734, si contesero il dominio del Regno di Napoli, e i dati desunti dagli attuali esiti della pandemia. Attraverso un’indagine di tipo collettivo, “Riverbero” analizza il modo in cui il concetto di miracolo o di fede e fiducia si siano evoluti nel tempo, adattandosi alle nuove contingenze e alle contemporanee “battaglie”. Il titolo ha un preciso riferimento contemporaneo in ciò che l’etimo verberare traduce, ossia percuotere, colpire; un “riverbero” appunto, un riflesso di luce abbagliante o, più raramente, di suono, si configura nello scenario globale rendendo visibile il legame tra cause ed effetto: l’uomo può determinare una delle cause di queste battaglie, ma la fede nel “miracolo” può generare una straordinaria possibilità di cambiamento.

“Riverbero” è prodotto dal Centro di produzione artistica Limpa

Performer - Veronica Liuzzi

Direzione, Produzione esecutiva - Veronica Liuzzi, Francesco Paolo Cosola

Il Centro di produzione artistica Limpa è vincitore del PIN (iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia) e ARTI, finanziata con risorse del FSE-PO Puglia 2014/2020 Azione 8.4 e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.