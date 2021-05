Il Circolo dei Lettori torna ad incontrarsi

Oggi alle 18.30, nello spazio esterno antistante la Libreria del Teatro (largo Teatro 6), si terrà l’incontro con il Circolo dei Lettori.

“Riprendiamo amici, più forti e coerenti che mai, nella speranza che questo incubo, col tempo (e speriamo non ne passi tanto), scompaia completamente. Scambio di idee sulle varie iniziative, future soprattutto, e organizzazione degli incontri per il Parco delle Arti a giugno, e non solo”. Questo l’invito a partecipare lanciato da Gianluca Rossiello della Libreria del Teatro.

L’incontro si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti anti Covid, fino ad esaurimento dello spazio disponibile.