Premio alla carriera teatrale TPP, l'amministrazione comunale candida Mirabella

L’amministrazione comunale propone la candidatura di Michele Mirabella all’edizione 2021 del Premio alla carriera teatrale del Teatro Pubblico Pugliese.

Il riconoscimento viene assegnato ogni anno ad una personalità pugliese, di nascita o adozione, che abbia dato un contributo significativo al valore dell’attività teatrale, e che si sia distinta per professionalità contribuendo allo sviluppo della cultura teatrale della Puglia e in Puglia.

Tra i criteri che determineranno il vincitore del premio, ci sarà l’aver dimostrato di saper raggiungere i più alti risultati qualitativi nell’attività teatrale; aver conseguito il più elevato livello di rinomanza nazionale o internazionale, quale risultato di un percorso all’insegna dell’eccellenza; aver svolto un’azione di grande efficacia per la diffusione di espressioni della creatività teatrale.

La lettera con la quale il sindaco di Bitonto Michele Abbaticchio e l’assessore al marketing territoriale Rino Mangini sottopongono all’attenzione del Teatro Pubblico Pugliese la candidatura di Mirabella, per diversi anni direttore artistico del teatro Traetta e tuttora consulente artistico per le scelte culturali e teatrali del Comune, è una motivata e convinta attestazione di stima e gratitudine per “un bitontino che tanto ha dato al Teatro, e non solo”.

Ripercorrendo le principali tappe della sua lunga carriera artistica e culturale, costellata di successi e riconoscimenti, i due esponenti dell’amministrazione comunale sottolineano la “poliedricità di un uomo e di un’artista autenticamente pugliese, e che sempre ha rivendicato le sue origini e la sua passione per il teatro, suo primo maestro di vita”.

“Nella sua carriera – scrivono Abbaticchio e Mangini – ha collaborato non solo con nomi nazionali del teatro, della lirica e della televisione, ma soprattutto con i più grandi attori e registi pugliesi degli ultimi 40 anni, coinvolgendoli anche nelle produzioni teatrali e televisive nazionali, ed ha impreziosito con la sua presenza numerose produzioni teatrali e liriche nei grandi teatri pugliesi”.

Un capitolo speciale è rappresentato, poi, dall’intenso ed incondizionato amore di Michele Mirabella per la Puglia e Bitonto.

“Negli anni Settanta – ricordano con orgoglio sindaco e assessore – ha difeso l’ottocentesco teatro Umberto (oggi Traetta) dal pericolo di abbattimento, avviando, di fatto, la stagione del recupero, che si è conclusa nel 2005 con la riapertura al pubblico del teatro, per cui ha curato la regia e l’allestimento della grande produzione del Cavaliere Errante di Tommaso Traetta”.