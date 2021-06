"Come l’uom s’etterna", si alza il sipario sul TOF 2021

Si alza il sipario questa sera sul TOF (Traetta Opera Festival) 2021, con lo spettacolo in prima esecuzione assoluta "Come l’uom s’etterna", voci dal pellegrinaggio dantesco, coprodotto da Epos Teatro. Appuntamento alle 20.30 al teatro Traetta.

Si tratta di una prima esecuzione assoluta con uno speciale omaggio al compositore bitontino: il viaggio di Dante narrato attraverso la “non viva voce” dei personaggi più significativi della sua opera magna – da Virgilio a Beatrice, da Ulisse a San Bernardo – che s’incontreranno in un concerto originale per vivere in prima persona l’esperienza del Sommo Poeta, per provare a dare un senso alla quotidiana “selva selvaggia” in un continuo gioco di rimandi allegorici e filosofici.

Le musiche di Massimo De Lillo accompagneranno la voce recitante di Maurizio Pellegrini e i passi di danza della ballerina Rosaria Strelacci.

Seguirà la lectio magistralis di Michelangelo La Luna, ordinario di lingua e letteratura italiana alla University of Rhode Island. Per l’occasione ci sarà anche la presentazione del brano commissionato a Vincenzo Anselmi per il progetto “Premio delle Arti” del Liceo “Casardi” di Barletta.

Biglietti al botteghino del teatro Traetta (info: 080 3742636).