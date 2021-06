Antiche edizioni della Divina Commedia in mostra al Museo Archeologico

Sarà inaugurata questa sera alle 18.30, al Museo Archeologico in via Mazzini, la mostra di antiche edizioni della Divina Commedia di Dante provenienti dal Fondo Filippo e Lucia Sara Palmieri.

Tra questi un volume rarissimo stampato nel 1908 – “La Divina Commedia di Dante Alighieri nell’arte del Cinquecento” – che riproduce per intera l’illustrazione dantesca di Federico Zuccari, l’opera grafica di maggior mole che il Cinquecento produsse intorno alla Divina Commedia: 88 tavole illustrative che, realizzate tra il 1586 e il 1588 ed entrate a far parte della collezione degli Uffizi nel 1738, sono oggi pubblicate integralmente sul sito della Galleria degli Uffizi.

“Il percorso illustrato dallo Zuccari – spiega il professor Nicola Pice, presidente della Fondazione De Palo-Ungaro curatrice della mostra – si dipana dalla selva oscura in cui Dante smarrisce la “diritta via” fino alle alte sfere del Paradiso, in un complesso gioco di rimandi tra parole e immagini. Diversa la tecnica seguita nella narrazione delle tre cantiche: si passa dai disegni grevi a matite rosse e nere dell’Inferno, ai disegni a penna rilevati di bistro più leggeri e a quelli più vivaci a sola matita rossa del Purgatorio, ai disegni con i piccoli tondi in cui emergono figure diafane che rendono il concetto della luce e della felicità del Paradiso”.

Questa sera saranno anche consegnati i premi del concorso “Parola di Dante” agli studenti vincitori dell’edizione 2020-2021, che hanno prodotto testi in prosa e poesia o materiali audiovisivi e multimediali.

La serata sarà impreziosita dal concerto “Sedimenta Suite” (quattro quadri in musica) con Vincenzo Mastropirro ai flauti e Mauro Altamura al clarinetto basso.

La preziosa mostra è visitabile fino al 30 giugno, secondo gli orari di apertura previsti dal Museo Archeologico e nel rispetto delle forme di cautela e restrizione anti Covid.