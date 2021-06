"Scava con Archeokids" arriva in libreria. La gioia di Giovanna Baldasarre

“Accade di rado che un desiderio si realizzi, ma per fortuna accade. Perché le cose che più desideriamo richiedono fatica, pazienza, tempo, silenzio. Scrivere un libro sull’archeologia, per bambini e bambine, assieme a tutta la squadra di ArcheoKids, e pubblicarlo con una delle case editrici per l’infanzia che più apprezzo (e che non finirò mai di ringraziare), Editoriale Scienza, era uno di quei desideri che mi sembrava troppo anche solo pensare. E invece… ora tutto questo è realtà!”. Così il 14 maggio scorso Giovanna Baldasarre, brava ed appassionata archeologa e divulgatrice bitontina, comunicava la gioia per la pubblicazione di “Scava con Archeokids”.

“Presto, molto presto – annunciava – in tutte le librerie italiane e su tutti gli store online sarà disponibile il primo libro di Archeokids scritto a dieci mani, con le illustrazioni strepitose ed ironiche quanto basta di Stefano Tognetti”.

“In questo progetto, a cui abbiamo lavorato tanto negli ultimi mesi, ci abbiamo messo creatività, fantasia, passione, rigore, curiosità, entusiasmo e quello sguardo bambino che, a dispetto dell’età, non ci abbandona mai e per fortuna, mi vien da dire. E io spero che tutto questo, a chi vorrà leggerlo, grandi e piccoli, arrivi con forza”, concludeva Giovanna.

Ora il volume è arrivato nelle librerie. Spiega l’archeologia ai bambini in modo snello e chiaro, con tanti spunti per attività. Che cos’è l’archeologia? Come si diventa archeologi? Cosa si intende per stratigrafia? Scritto da cinque appassionati archeologi, “Scava con Archeokids” racconta ai bambini una delle professioni più affascinanti di sempre.

I lettori scopriranno come si scava e quali sono gli indizi per scegliere dove farlo; conosceranno la differenza tra manufatti ed ecofatti, e quella tra tracce positive e negative; impareranno a stilare una relazione di scavo e a riconoscere le impronte del passato sugli edifici. Dal lavoro sul campo all’esposizione nel museo, gli autori costruiscono un percorso ricco di attività che coinvolgono i bambini e li aiutano a fissare quanto appreso.

In chiusura, una serie di schede di approfondimento per conoscere importanti siti archeologici: Troia, l’Esercito di terracotta, Machu Picchu, Pompei, Stele di Rosetta, Grotte di Lascaux.

Curiosità dal libro

Grotte di Lascaux: quando il 12 settembre 1940 Marcel Ravidat, Jacques Marsal, Georges Agnel e Simon Coencas, quattro ragazzi francesi tra i 13 e i 18 anni, entrarono per la prima volta dopo millenni nelle grotte di Lascaux, non potevano certo immaginare che quel labirinto di più di 200 metri di gallerie nascondesse straordinarie opere d’arte della Preistoria, oggi patrimonio Unesco. Sulle pareti sono infatti rappresentate quasi 6mila figure, suddivise in tre categorie principali: animali, figure umane e segni astratti.

Machu Picchu: costruita intorno al 1440 come residenza dell’imperatore Pachacuti, è stata abitata per circa 100 anni. Con la conquista dell’Impero Inca da parte degli Spagnoli, la cittadella venne abbandonata senza che i conquistatori venissero a conoscenza della sua esistenza. La città era divisa in due parti, un settore abitativo e uno dedicato alle coltivazioni. Del primo facevano parte templi, palazzi e semplici case. Nel secondo si trovavano i magazzini e le terrazze.