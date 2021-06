Il peso della farfalla, Rossella Giugliano protagonista del secondo appuntamento

Il peso della farfalla, nella sua nuova veste di festival diffuso partito lo scorso aprile, torna con il secondo capitolo “Paesaggi di passaggio” che si apre domani dalla libreria Prinz Zaum a Bari con l’inaugurazione dell’installazione fotografica di Elena Fedeli: Il mio cuore in differita_strade.

Il festival è sostenuto da Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Bari, Radiomadonnellenberg (progetto Urbis PON Metro 2014-2020 e ideato e diretto da Clarissa Veronico).

Quattro gli appuntamenti in programma a giugno. Il secondo vedrà come protagonista l’attrice bitontina Rossella Giugliano. Il 16 giugno alle 19.30, nella libreria Prinz Zaum, interpreterà il reading drammatizzato di “E i nostri volti, amore mio, leggeri come foto”, dal celebre saggio di John Berger scritto come se fosse una lunga lettera d’amore alla sua compagna.

Il peso della farfalla proseguirà poi con il terzo ed ultimo capitolo intitolato “Sulle molteplici soglie della vita”, tra settembre e ottobre.