Riapre in musica la terrazza di Cultura Panoramica

Tornano sabato 12 giugno gli appuntamenti sulla suggestiva terrazza bitontina di Cultura Panoramica, in strada San Pietro De Castro 21 nel centro antico.

Andrà in scena il live “Dalla canzone italiana alla chanson française”. La musica popolare è la più antica canzone d’autore. Rose Mary Nicassio, Francesco Manfredi e Domenico De Santis raccolgono parte della tradizione italiana e la mescolano col cantautorato più moderno che di quella tradizione ancora si nutre.

E da Napoli si arriva a Parigi, in un unico viaggio alla ricerca del suono, in cui atmosfere, sentimenti e sonorità s’intrecciano in un’unica storia. È come vivere un vecchio racconto ingiallito che attraversa i tempi, i luoghi, ma che mantiene la stessa forza del suo inizio.

Sono previsti due set, dalla durata di un’ora ciascuno: il primo dalle 19.45 alle 20.45, il secondo dalle 21.15 alle 22.15.

I posti disponibili sono limitati, pertanto la prenotazione è obbligatoria.

Il prezzo del ticket è di 10 euro, aperitivo e calice inclusi.

Info e prenotazioni: 342 0254200 - culturapanoramica@libero.it.