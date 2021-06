"Morricone Suite", concerto in immagini al teatro Traetta

Per il Traetta Opera Festival andrà in scena questa sera "Morricone Suite". L’appuntamento è alle 19.30 al teatro comunale Tommaso Traetta, per il concerto omaggio ad Ennio Morricone, ad un anno dalla morte.

Giuseppe Nova al flauto e Luigi Giachino al pianoforte faranno rivivere alcune delle colonne sonore del maestro Morricone che hanno fatto la storia del cinema, in un concerto spettacolo corredato da proiezioni realizzate da Alba Film Festival, con un montaggio capace di raccontare ogni film del Premio Oscar da cui il brano è tratto. Da Nuovo Cinema Paradiso a La leggenda del pianista sull’Oceano, sino ai capolavori di Sergio Leone C’era una volta il West e C’era una volta in America, e molti altri ancora, perrendere omaggio ad uno tra i massimi compositori di sempre, attraverso trascrizioni fedeli all’originale di brani accuratamente scelti per importanza, pregio artistico e congenialità a flauto e pianoforte.

Info al botteghino del teatro Traetta: 080 3742636.