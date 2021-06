Tra arte e musica, omaggio a Beethoven nella Galleria Devanna

Questa sera, alle 19, la Galleria nazionale della Puglia “Girolamo e Rosaria Devanna” ospita il tenore Giuseppe Maiorano, la soprano Anna Lacassia, il maestro pianista Emanuele Petruzzella nell'esecuzione, piuttosto rara in Puglia,e tecnicamente molto impegnativa, di lieder (canzoni o romanze), omaggio a Ludwig van Beethoven. Esecuzione che lancia il video girato e montato dal videomaker Mimmo Latilla https://www.youtube.com/watch?v=c5jfPWGmZhI, proiettato poi alle 19.30 e alle 20 in Galleria.

L’ingresso, gratuito ma su prenotazione, sarà contingentato secondo le norme vigenti in materia anti Covid

L’omaggio al grande compositore vuol essere nel contempo anche un auspicio per una “rinascita” dell’Europa nel segno del messaggio dell’Inno alla gioia scritto da Schiller nel 1786 e musicato da Beethoven nel 1824. L'iniziativa avverrà domani in occasione dell’apertura straordinaria al pubblico della Galleria nazionale della Puglia “Girolamo e Rosaria Devanna”, dalle 18 alle 21. Il programma prevede visite guidate alle collezioni dell’Ottocento (dalle 18 alle 19) e la proiezione video del concerto realizzato nella Galleria nazionale con musiche per pianoforte, soprano e tenore di Ludwig Van Beethoven, pilastro della musica mondiale del quale lo scorso dicembre, in piena pandemia, tutto il mondo rinviava le celebrazioni per il 250esimo anniversario dalla nascita (Bonn 16 dicembre 1770 - Vienna 26 marzo 1827).

I lieder sono espressioni poetico musicali, sia colte sia popolari, che ebbero il massimo sviluppo tra la fine del Settecento e tutto l'Ottocento. Traducibile come "canzone" o "romanza", il lied viene eseguito da voce solista e pianoforte. L'interesse per il lied rallentò con il rapido affermarsi dell'opera italiana nel mondo tedesco, anche se alcuni lieder furono inseriti come arie nelle composizioni per opera. Celebri autori di lieder furono Schubert, Brahms, Mahler, Strauss; in epoca contemporanea Milva e Battiato.

Programma dell'esecuzione

An Die Hoffnung (Alla speranza) - Op.32 - Ludwig van Beethoven 1805. Il testo è del poeta tedesco Christoph August Tiedge per la contessa Josephine Deym.

Soprano: Anna Lacassia

Pianoforte: Emanuele Petruzzella

Sonata per pianoforte n. 14 in Do diesis minore (Sonata al chiaro di luna) Op.27 n. 2

Pianoforte: Emanuele Petruzzella.

Adelaide - Op. 46 - Ludwig van Beethoven 1795. Il testo è del poeta tedesco Friedrich von Matthisson (1761–1831).

Tenore: Giuseppe Maiorano

Pianoforte: Emanuele Petruzzella

Für Elise (Per Elisa)

Pianoforte: Emanuele Petruzzella

Informazioni per il pubblico

È consentito un numero massimo di dieci partecipanti per le visite guidate, in programma alle 18, alle 18.30 e alle 19.

Il numero massimo consentito per le video proiezioni video è di 25 spettatori. Orari delle proiezioni: 19 (esecuzione), 19.30 (proiezione), 20 (proiezione).

È consigliata la prenotazione tramite l’app ioprenoto (https://ioprenotoapp.com/)

Per informazioni: 080 099708 - drm-pug.gallerianazionaledellapuglia@beniculturali.it

Fb: https://www.facebook.com/galleriadevanna

https://musei.puglia.beniculturali.it/wp-content/uploads/2021/05/DRM-PUG-Modalit%C3%A0-di-visita2.pdf.