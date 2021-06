"Il Viaggio dell'eroe” a Cultura Panoramica

"Il Viaggio dell'eroe” è il tema dell’incontro che animerà la terrazza di Cultura Panoramica (strada San Pietro De Castro 21) venerdì sera alle 20.30.

A condurre il “viaggio” sarà Marco Magliozzi psicologo, psicoterapeuta, ipnoterapeuta, esperto in criminologia e pnl, socio fondatore dell’associazione Fermi con Le Mani, nonché collaboratore e docente della scuola di formazione in comunicazione, pnl e psicoterapia Ikos Ageform di Bari.

Magliozzi è già “di casa” a Cultura Panoramica, avendo condotto un incontro in streaming dedicato alla figura della donna nella società odierna, per celebrare l'8 marzo e i diritti delle donne.

Questa volta affronta la tematica del viaggio, inteso come metafora. Un viaggio dell’eroe è una forma di risveglio e di apertura, un’apertura a ciò che la vita ci porta e a ciò che ci chiama a fare. E non sempre rispondere alla chiamata è facile: per farlo, dunque, è necessario essere un “eroe”.

“Archetipi e personalità. Il viaggio dell’eroe: come proseguire il cammino evolutivo evitando gli schemi ripetitivi e disfunzionali”: questo il tema del suo intervento.

Per partecipare al workshop, con posti limitati, la prenotazione è obbligatoria al 342 0254200.

Ticket di 7 euro, incluso calice di vino.