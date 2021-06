Ole@ Tour, visite guidate per riscoprire cultura e coltura dell’olio d’olivo

Venerdì 25 giugno è in programma Ole@lamamartina, primo di quattro appuntamenti con gli Ole@ Tour, visite guidate alla riscoperta della cultura e coltura dell’olio d’olivo.

Si parte alle 18.30 per la visita guidata naturalistica alla Lama Martina di Molfetta a cura di Terrae, Feart e Ulixes con letture animate dei Fatti d'Arte.

Le altre tappe degli Ole@ Tour

Si prosegue il 17 luglio, alle 10:30, con Ole@Tools: una visita guidata naturalistica nei pressi della Lama Balice di Bitonto con un approfondimento sulla tradizione contadina a cura della cooperativa Ulixes, accompagnato dalle letture animate dei Fatti d'Arte.

Le visite guidate continuano il 13 agosto, alle 18.30, con Ole@DeNapoli: un tour nei luoghi della pittura paesaggistica e della nuova visione naturalistica della città di Terlizzi con la visita al chiostro dell'ex Convento di Santa Maria la Novae e all’orto urbano a cura delle cooperative Feart e Ulixes.

Gli Ole@ Tour si chiudono con Ole@Giaquinto: ultimo appuntamento del 10 settembre, alle 18.30: una visita guidata al Museo Diocesano di Molfetta curata dalla cooperativa Feart.

Ogni appuntamento è accompagnato dalle letture animate della compagnia Fatti d’Arte.

Tutte le visite guidate sono gratuite, ma per accedere è necessaria la prenotazione (080 3743487 - info@cooperativaulixes.it).

Ole@ Tour è un'iniziativa che rientra nel progetto EΛAIA OLEA OLIVA - Coltura dell’olivo e cultura dell’olio d’oliva in Terra di Bari, promosso dalla cooperativa Ulixes in partenariato con il Dipartimento di Studi umanistici dell’ Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, THESIS srl. e consorzio Social Lab.

Il progetto si articola in attività di formazione e diffusione della coltura dell’olivo e della cultura dell’olio d’oliva in una regione come la Puglia, conosciuta come terra dell’olio e nota in Italia e nel mondo per i suoi ulivi secolari.

Le attività sono finanziate dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 - Patto per la Puglia.