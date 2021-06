Angela Aniello presenta "Il verso giusto"

Oggi alle 18.30, nello spazio dinanzi alla Libreria del Teatro (in largo Teatro 6), Angela Aniello presenterà il suo ultimo romanzo “Il verso giusto" (Edizioni Les Flâneurs).

L’appuntamento, che rientra nel progetto comunale Bitonto Città dei Festival, Viaggi letterari nel borgo / Bitonto Città che legge (progetto nazionale di promozione della lettura), è organizzato in collaborazione col Circolo dei Lettori della Libreria del Teatro di Gianluca Rossiello.

L’ingresso è libero e gratuito, secondo le norme vigenti anti Covid fino ad esaurimento posti.

Il libro

Il tempo dilatato che la pandemia ha sottratto alla normalità, alterandola, per Chiara si è trasformato in un dono che le consente di rallentare, guardarsi indietro e ricordare. Così, alla vigilia del diploma, decide di scavare nel suo passato - a tratti doloroso come quello di molti tarantini - e di mettere nero su bianco la sua storia e non solo. Come in un film si susseguono tante immagini, alcune più nitide, altre volutamente sfocate perché ancora feriscono. Sullo sfondo, a tenere uniti i suoi ricordi, c'è sempre il mostro che divora senza pietà: l'Ilva. Chiara ripercorre la sua infanzia felice, scivolatale troppo in fretta dalle mani, e l'adolescenza, segnata da una perdita ma anche da rivincite, conferme e consapevolezze. Un viaggio non sempre facile ma in cui non è mai sola: ogni tappa è condivisa, con Maria, l'amica di sempre; Luca, il primo amore; e l'adorata prof. di Lettere, sua prima sostenitrice che la esorta a coltivare la passione per la scrittura. Pagina dopo pagina la bambina sognatrice che amava abbandonarsi alla fantasia lascia spazio a una ragazza matura, che con coraggio lotta per far trionfare la giustizia e che non ha paura di inseguire i propri sogni.

L'autrice

Angela Aniello (Bitonto, 1973), laureata in lettere classiche, concilia il suo ruolo di insegnante nella scuola secondaria di primo grado con i numerosi interessi che coltiva con passione: la musica, il teatro e, soprattutto, la scrittura. Ha pubblicato il racconto Un figlio diverso con Arti Grafiche Savarese (1997) e la raccolta di poesie Piccoli sussurri con Editrice Internazionale Libro Italiano (2005). Alcuni dei suoi scritti sono stati premiati in concorsi letterari di diverso genere. Molte poesie e racconti compaiono in varie antologie, blog e e-book. Il suo romanzo d’esordio si intitola Fra le crepe dell’anima, pubblicato con la casa editrice Les Flâneurs Edizioni (2017).