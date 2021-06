Asteria Space festeggia i suoi primi due anni con “An ARCH for ART”

Tornano ad accendersi i riflettori, in occasione dei festeggiamenti previsti per il suo secondo compleanno, su Asteria Space e sui numerosi artisti pugliesi che questa realtà promuove. Le candeline saranno spente domani sera, data simbolica per Asteria Space, in cui ricorre la Festa della Musica in tutta Italia.

Fondata dalla giornalista e manager culturale Alessandra Savino nel 2019, l’associazione con sede a Bitonto, nella storica piazza Moro al civico 25, celebrerà domani due anni dalla sua inaugurazione, con l’evento "An ARCH for ART".

Per il suo primo compleanno Asteria Space aveva proposto una “maratona” di artisti (A Glass for Art, il 20 e 21 giugno 2020) che lo scorso anno si sono esibiti dietro un simbolico vetro, quello della vetrina della sede dell’associazione, emblema della condizione in cui versava il mondo dello spettacolo a causa del primo lockdown.

Questa volta, i festeggiamenti per il secondo anno di attività si terranno all’aperto, sotto l’arco adiacente alla sede. Di qui il titolo dell'evento, "An ARCH for ART": l'arco che s’affaccia su piazza Moro ospiterà talk con artisti e performance live di teatro, danza e musica adatte a soddisfare ogni palato. In questa suggestiva cornice, illuminata per l’occasione, a partire dalle 20.30 saranno protagonisti musicisti, cantautori, danzatrici e attori. Tutti talenti pugliesi che, dopo la lunga pausa a cui il mondo dello spettacolo è stato costretto, tornano in scena trasformando in palcoscenico un arco della città di Bitonto solitamente destinato solo al passaggio di pedoni e auto dei residenti.

Chiuso al traffico per la speciale ricorrenza ospiterà, prima dell’esibizione di ogni artista, talk condotti dalla giornalista fondatrice di Asteria Space, Alessandra Savino, durante i quali saranno presentati nuovi progetti discografici e produzioni inedite di danza e teatro. Seguiranno esibizioni da vivo di ciascun artista.

Il programma

Ad aprire le danze alle 20.30 sarà Maria Elena Germinario (attrice e regista di Marluna Teatro) con "La mia città giardino", una lettura adatta ai più piccini che si avvarrà dell’uso del Teatro Kamishibai. Si tratta di una nuova produzione a cura di Marluna Teatro in collaborazione con Artebambini sezione Puglia.

Seguirà alle 21 la presentazione di “Tracce d’Acqua”, ultimo lavoro della danzautrice Alessandra Gaeta che ha visto il coinvolgimento dei musicisti Giovannangelo De Gennaro (canto, viella, flauti) e Roberto Matarrese (live electronics).

Alle 21.30 l’attore Luca Mastrolitti incontrerà il pubblico sotto l’arco, proponendo la sua interpretazione della poesia “L’uccellino in chiesa” e chiudendo la carrellata di performance teatrali.

Dalle 22 l’arco di Asteria Space risuonerà di musica, spaziando dal jazz degli Homemade Duo (Giuseppe Pinto alla tromba e Antonio Simone al piano) al cantautorato di Pier Dragone (alle 22.30) e Pietro Verna (alle 23). I primi racconteranno e faranno ascoltare al pubblico il loro nuovo progetto discografico “Our Time”, seguiti dalla presentazione, nella versione chitarra e voce dei dischi, recentemente pubblicati, dagli altri due autori pugliesi: “Sarò Franco” (Dragone) e (Verna).

I festeggiamenti del secondo anniversario di Asteria Space si chiuderanno con un breve intervento della danzatrice Carmen De Sandi e del Collettivo Magnitudo (Enrica del Rosso, Mauro Losapio, Isabella Ragno) che, di ritorno da un periodo di residenza artistica sulle Isole Tremiti, faranno tappa a Bitonto alle 23.30. Dialogheranno con Alessandra Savino raccontando al pubblico le nuove produzioni di danza e teatro – Verde Bianco Rosso ed Effetto San Domino – frutto di due residenze realizzate nell’ambito del progetto Cre_Azioni, finanziato dalla Regione Puglia.

Se l’arco adiacente Asteria Space sarà palcoscenico delle performing art, gli interni della sede dell’associazione daranno spazio all’arte visiva. Per l’occasione è stata prevista un’apertura straordinaria, domani sera dalle 20.30 a mezzanotte, della mostra "La Bellezza della Fragilità" inaugurata il 4 giugno. Una collettiva di arte contemporanea curata da Maria Chiara de Gennaro, che ha riunito 21 artisti da tutta la Puglia e che vedrà domani il suo finissage contestualmente ad “An ARCH for ART”.

Un compleanno all’insegna dell’arte in tutte le sue molteplici forme, dunque, per Asteria Space che sarà lieta di accogliere, con un evento ad ingresso libero, chi vorrà celebrare la musica, la danza, il teatro e l’arte visiva assaporando finalmente tutto, nuovamente e rigorosamente, dal vivo.

Per informazioni sull’evento contattare la segreteria organizzativa via email all’indirizzo info@asteriaspace.it o per telefono al numero 377 3872180.