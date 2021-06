Si riapre oggi la Valigia dei Libri. L’appuntamento è alle 18 alla Cittadella del Bambino.

Fino al 22 luglio, ogni lunedì e giovedì, la biblioteca itinerante farà tappa in piazza Cavour e piazza Cattedrale, nella Cittadella del Bambino e a Palombaio e Mariotto. Dal 20 settembre al 20 dicembre, poi, tornerà nelle scuole di Bitonto e frazioni in orario scolastico. I laboratori, che saranno svolti nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti Covid, saranno totalmente gratuiti e vedranno protagonisti bambini e bambine della scuola primaria.

All’inaugurazione di questa sera interverranno il sindaco Michele Abbaticchio, l’assessora all’istruzione Angela Scolamacchia, l’assessore al marketing territoriale Rino Mangini, la presidente del Presidio del Libro di Bitonto Barbara Buttiglione, la responsabile della cooperativa sociale Auxilium Rossella Fanelli.

Ogni volta le letture, animate a cura della cooperativa Ops, saranno affidate all’interpretazione di lettori o lettrici: insegnanti, giornalisti, genitori e gente comune. Questa sera Barbara Buttiglione leggerà una novella in inglese che poi tradurrà, mentre la giornalista Ilaria Delvino leggerà un brano che vede come protagonista un giornalista. Si alterneranno spiegazioni dei testi letti a momenti di gioco ispirati da grandi pittori come Pollock, Mirò, Klee, Kandisky, Raffaello, Matisse. Una contaminazione fra cultura, arte e gioco per coinvolgere bambini e ragazzi.

“Si tratta di un’iniziativa popolare e gratuita, aperta a tutti. Chiunque può leggere e partecipare, perché l’obiettivo è seminare l’amore per la lettura, farne un’abitudine contagiosa”, sottolinea il maestro Carmelo Bacco, promotore e animatore della Valigia dei Libri. Questa sera avrà al suo fianco due giovani collaboratrici: Serena di terza elementare e Anna Grazia di prima media.