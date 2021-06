Scava con Archeokids, laboratorio con Giovanna Baldasarre

La libreria Hamelin, in collaborazione con Polibris Digital Library, invita gli appassionati di ogni età a trascorrere un pomeriggio dedicato all'archeologia in compagnia di Giovanna Baldasarre, archeologa e archeo blogger che, con il team Archeokids, ha dato vita al volume "Scava con Archeokids. Il manuale del giovane archeologo" (Editoriale Scienza).

Il laboratorio si terrà domani, dalle 18.30 alle 20, nel chiostro di San Domenico.

Il libro

"L’archeologia spiegata ai bambini in un libro snello e chiaro, con tanti spunti per attività. Che cos’è l’archeologia? Come si diventa archeologi? Cosa si intende per stratigrafia? Scritto da cinque appassionati archeologi, “Scava con Archeokids” racconta ai bambini una delle professioni più affascinanti di sempre.

I lettori scopriranno come si scava e quali sono gli indizi per scegliere dove farlo; conosceranno la differenza tra manufatti ed ecofatti, e quella tra tracce positive e negative; impareranno a stilare una relazione di scavo e a riconoscere le impronte del passato sugli edifici. Dal lavoro sul campo all’esposizione nel museo, gli autori costruiscono un percorso ricco di attività che coinvolgono i bambini e li aiutano a fissare quanto appreso.

In chiusura, una serie di schede di approfondimento per conoscere importanti siti archeologici: Troia, l’Esercito di terracotta, Machu Picchu, Pompei, Stele di Rosetta, Grotte di Lascaux."

L’autrice

Giovanna Baldasarre, bitontina, a 8 anni sapeva già che avrebbe fatto l’archeologa. Per anni si è divisa tra gli scavi e montagne di mattoni, tegole e coppi da schedare e studiare. Poi ha deciso che doveva raccontare l’archeologia ai bambini e dare un senso, una prospettiva al suo lavoro. “Perché le storie sono l’unica cosa che ci lega al passato e al futuro e che nessuno potrà mai portarci via".

Il laboratorio

Dopo un momento dedicato alla presentazione del volume, Giovanna Baldasarre guiderà i partecipanti in un laboratorio dal titolo "Il museo in scatola”.

Ogni bambino/a dovrà portare una scatola con all’interno oggetti di diverso tipo che servano a raccontare la sua storia personale, da quando è nato ad oggi. È preferibile scegliere oggetti relativi ad anni di vita diversi: ad esempio, la prima tutina, il primo bavaglino, l’ultimo ciuccio, il primo disegno, la foto del primo compleanno, un giocattolo a cui si è particolarmente affezionati, il primo quaderno, il primo dentino caduto, una foto di una vacanza, un fermaglio, una macchinina…

Nel corso del laboratorio gli oggetti verranno disposti “stratigraficamente”. In una seconda fase ognuno a turno scaverà nella propria scatola, ovvero tirerà fuori gli oggetti, rispettando la successione stratigrafica, e racconterà agli altri le storie legate a ciascuno di essi. Al termine degli “scavi” in scatola, ciascun bambino disegnerà l’albero genealogico dei propri oggetti.

Comprenderemo così che la storia di ognuno di noi viene principalmente ricostruita a partire dalle tracce che lasciamo. E che con l’avanzare progressivo degli anni, ogni oggetto acquista un valore affettivo particolare che lo rende unico e prezioso ai nostri occhi, anche se rotto o vecchio, proprio come i reperti che vediamo nelle vetrine dei musei.

Materiale da portare: scatola e oggetti che raccontino di sé, astuccio personale.

Età consigliata: da 8 a 99 anni

La partecipazione all’evento prevede la prenotazione obbligatoria, attraverso un messaggio privato sulla pagina facebook della libreria Hamelin o telefonando al numero 080 3740636.

La partecipazione al laboratorio prevede l’acquisto del libro "Scava con Archeokids. Il manuale del giovane archeologo".

Verranno rispettate le norme anti Covid ( mascherina, distanziamento, igienizzazione delle mani).