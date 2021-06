Hybrid Media, l’arte incontra digitale e nuove tecnologie

Hybrid Media è un evento espositivo presentato in forma di spettacolo dal vivo, organizzato dall’associazione culturale Al Nour, in collaborazione con il nascente centro di produzione artistica Limpa. Hybrid Media è una nuvola ibrida di pratiche che si condensano in un clima nel quale le arti, fondendosi con la tecnologia, creano una illusione pareidolitica, dalla quale traduciamo i segnali dei nostri tempi.

L’evento, che propone un susseguirsi di opere che ibridano le arti tradizionali e performative al digitale e alle nuove tecnologie, sarà presentato questa sera alle 20.30 nei suggestivi ambienti della Vallisa a Bari vecchia (strada Vallisa 10). Ingresso gratuito su prenotazione (371 1929045).

Hybrid Media è il secondo evento presentato nell’ambito della rassegna Hybrid Paths, prodotta con il contributo del Teatro Pubblico Pugliese. Le opere si susseguono in un organico continuum accompagnato e narrato dalla voce di Benedetta Lusito. L’artista Veronica Liuzzi ripropone per la seconda volta nella città di Bari l'intervento performativo digitale "Lieve", un viaggio all’interno di similitudini organiche, prodotto in occasione di Matera Capitale della Cultura ed esposto in eventi internazionali.

A seguire l’artista bitontino Francesco Paolo Cosola presenta il suggestivo documentario sperimentale "Passare la notte", che confronta la magia e il miracolo nel sogno di un ragazzo di 24 anni con l'influenza che la pandemia ha avuto sui processi biologici circadiani, generando così immagini astratte e distorte.

Ad interfacciare nuovamente la condizione post pandemica con un evento della tradizione sarà il centro di produzione artistica Limpa con la scenografica performance digitale "Riberbero", emblema del contemporaneo concetto di fede.

Si narrerà poi di rinascite, di resilienza e di vite in cui "Tutto si può sopportare", come nel racconto audio video realizzato da Mariano Paternoster, artista e docente del Conservatorio Umberto Giordano di Foggia, basato sul Carme 31 di Saffo.

A concludere la serata, il compositore elletroacustico Giuliano Scarola presenta "Les Chemins de l’amour", un intervento di musica elettronica live narrante desideri, impulsi, contemplazione.

Sarà presentata, inoltre, durante l’evento, una selezione di opere sperimentali, digitali e audio video, prodotte da studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bari e del Conservatorio Niccolò Piccini di Bari.

L’associazione culturale Al Nour è attiva da oltre dieci anni nell’ambito della produzione e promozione culturale nel territorio pugliese.

ll centro di produzione artistica Limpa è un progetto StartUp Vincitore PIN – Iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI e finanziata con risorse del FSE-PO Puglia 2014/2020 Azione 8.4 e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Artisti: Veronica Liuzzi, Francesco Paolo Cosola, Oriella Nitti, Mariano Paternoster, Giuliano Scarola. Studenti Accademia di Belle Arti di Bari e Conservatorio Niccolò Piccini di Bari: Giorgia Caldarulo, Rossella Calella, Mariaconcetta Caramia, Elisabetta Casulli, Silvia D’Addato, Nadia Dell’Erba, Rossanda Diasparra, Marianna Fornarelli, Annamaria Montecasino, Rossella Pasquale, Elisabetta Ranieri, Sonia Rucci, Angela Troiano.