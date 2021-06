Notte Europea dei Musei alla Galleria Devanna, omaggio a Lele Luzzati

Sabato 3 luglio si terrà la diciassettesima edizione della Notte Europea dei Musei, organizzata dal Ministero della Cultura francese con il patrocinio dell'Unesco, del Consiglio d’Europa e dell’lCOM.

Nell'ambito dell’iniziativa, che prevede l’apertura straordinaria serale dei luoghi della cultura statali al costo simbolico di 1 euro (eccetto le gratuità previste per legge), saranno organizzati eventi culturali nel rispetto della normativa anti Covid-19 e garantendo inclusione e accessibilità, sia fisica che cognitiva e sensoriale.

Particolare rilevanza verrà data ai progetti realizzati con gli studenti e le scuole, in linea con il tema "La classe, l'oeuvrel" proposto dagli organizzatori.

In occasione dell’iniziativa, i luoghi della cultura della Direzione regionale Musei Puglia effettueranno un’apertura straordinaria gratuita, organizzando un ricco programma di eventi.

Le iniziative, progressivamente aggiornate, saranno consultabili sul sito web del Ministero della Cultura alla pagina dedicata: https://www.beniculturali.it/evento/nottedeimusei2021.

Per conoscere le modalità di fruizione, consultare questo link.

La Galleria nazionale della Puglia “Girolamo e Rosaria Devanna” aderisce alla Notte Europea dei Musei con un’apertura straordinaria dalle 20 alle 23.

In occasione del centenario dalla nascita dello scenografo, animatore e illustratore genovese Lele Luzzati (Genova, 1921-2007) saranno proiettati i suoi più noti cortometraggi di animazione realizzati in collaborazione con il direttore della fotografia Giulio Gianini (Roma, 1927-2009).

Contemporaneamente avranno luogo i laboratori nelle sale a piano terra, suddivisi per fasce d’età e orari: laboratorio di stop motion (4 bambini per turno dagli 8 agli 11 anni) dalle 20 alle 21, e dalle 21.15 alle 22:15; laboratorio di decorazione della mascotte Mino (4 bambini per turno dai 4 ai 7 anni) dalle 20 alle 21 e dalle 21.15 alle 22.15.

L'ingresso degli adulti è vincolato ai piccoli partecipanti, è consentito un numero massimo di due accompagnatori per ogni bambino.

Le proiezioni e i laboratori sono gratuiti.

Contatti: 080 09970820 - drm-pug.gallerianazionaledellapuglia@beniculturali.it.