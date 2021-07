Nicola De Matteo presenta a Bitonto "La limonaia di Boboli"

Domani sera alle 19.30, nello spazio esterno antistante la Libreria del Teatro (largo Teatro 6) Nicola De Matteo presenterà il suo ultimo libro "La limonaia di Boboli" (Florestano Edizioni). Dialogherà con l'autore Mario Sicolo, docente di lettere e giornalista.

L’appuntamento, organizzato in collaborazione col Circolo dei Lettori della Libreria del Teatro, rientra nel programma Parco delle Arti, progetto comunale Bitonto Città dei Festival - Viaggi letterari nel borgo / Bitonto città che legge (progetto nazionale di promozione della lettura).

Ingresso libero e gratuito secondo le norme vigenti anti Covid, fino ad esaurimento posti.





Il libro

La transumanza era un viaggio tra colline morbide e dolci, tra calanchi scolpiti dal vento e dalle acque e nuvole che corrono e si rincorrono senza meta alcuna e cespugli e alberi disseminati qua e là senza uno schema preciso che nei giorni di solleone erano unico riparo per pastori e animali. E poi c'erano i colori che dall'alba alle notti stellate riempivano gli occhi e facevano vibrare l'anima. Cromie che si muovevano in punta di piedi, un passo alla volta. Poi ogni viaggio portava "in bisaccia" una serie di storie che ogni buon pastore ama raccontare con pacatezza al ritorno a casa. Insomma un elogio alla lentezza. E sono testimonianza e sono messaggio a non mollare e sono vita. Senza retro pensiero alcuno.





L'autore

Nicola De Matteo è ideatore e organizzatore della “Notte Bianca della Poesia” e “Il sapore dei saperi – Percorsi letterari con gusto”. È autore di due testi teatrali e di diciassette libri, di cui otto sillogi con editori diversi. In Serbia, nel 2010, è stato pubblicato “Scrivo ancora versi”, testo in cirillico con traduzione in italiano di Dragan Mraovic. Ha vinto numerosi concorsi letterari nazionali ed è presente in diverse antologie pubblicate in Serbia, Italia, Romania e Polonia.