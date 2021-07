Omaggio a Milva alla Galleria Devanna

Domani alle 18.30, in occasione della terza giornata di valorizzazione, la Galleria nazionale della Puglia “Girolamo e Rosaria Devanna”, in collaborazione con l’associazione culturale Il Cenacolo dei Poeti presieduta da Nicola Abbondanza, propone l’evento "La musica spazza via la polvere dalla vita e dall'anima degli uomini. Ma perché questo accada bisogna studiare e attingere dal passato".

Un omaggio a Milva, sofisticata interprete prediletta da autori, registi e compositori del calibro di Giorgio Strehler e Astor Piazzolla, Franco Battiato, Luciano Berio ed Ennio Morricone, una delle più accreditate interpreti del repertorio brechtiano, in Italia e in Germania.

Per l’occasione saranno letti brani dall’Opera da tre soldi di Bertolt Brecht, dal Diario dell'assassinata di Gino Negri e da La vera storia di Luciano Berio tratta da Italo Calvino. Opere che hanno fatto della “pantera di Goro” una delle grandi interpreti della musica colta e d'autore.

A seguire, Marisa Sicolo (mezzosoprano) e Laura Vitale (violinista) eseguiranno Youkali di Kurt Weill, La ballata di Mackie Messer di Kurt Weill, Sottofondo di Alexander Platz, Oblivion di Astor Piazzolla

Le interpreti

Marisa Sicolo, diplomata nel 1980 in canto al conservatorio Piccinni di Bari, e successivamente all’istituto musicale Franci di Siena, si è perfezionata in canto barocco a Urbino con Nigel Rogers e in tecnica vocale con Augusto Frati a Firenze. Ha eseguito concerti di Bach e Vivaldi accompagnata dall’Orchestra Santa Cecilia di Pisa. Dal 1985 sino al 2013 ha fatto parte del Coro del Teatro del Maggio musicale fiorentino con il quale ha partecipato alle più importanti tournée assieme all'Orchestra del Maggio musicale fiorentino in Cina, Giappone, Grecia, Brasile, Francia, Spagna, Austria, e alla Israel Philarmonic di Tel-Aviv e Haifa, alla Symphonica Toscanini e l'Orchestra Regionale Toscana.

Particolarmente significativa la collaborazione con grandi direttori quali Z. Mehta, R. Muti, C. Abbado, C.M. Giulini, B. Bartoletti, G. Gavazzeni, W. Sawallisch, G. Prêtre, Chung Myung-whun, S. Ozawa, S. Bychkov, G. Sinopoli, L. Maazel, F. Biondi. Dal 2020 ha costituito un duo con la violinista Laura Vitale, con la quale ha in progetto una serie di concerti il cui repertorio spazia da Kurt Weill a Morricone.

Laura Vitale, diplomata nel 1987 a Firenze, dal 1980 al 2019 ha collaborato con l’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana di Bari, diventandone negli anni 90 la spalla dei violini secondi sotto la direzione dei maestri E. Morricone, P. Bellugi, C. Savina, M. Marvulli. Ha realizzato spettacoli con Lucio Dalla, Gigi Proietti, esibendosi tra l’altro in presenza dei pontefici Giovanni Paolo II, Benedetto XIV e papa Francesco. Ha collaborato alla messa in scena di opere liriche nei teatri Petruzzelli e Piccinni di Bari.

Per l’occasione la Galleria nazionale della Puglia effettuerà apertura straordinaria serale fino alle 21.



Informazioni per il pubblico

Numero massimo di visitatori consentito per l’evento: 25

Orario: dalle 18.30 alle 21

Prenotazione: consigliata tramite l’app ioprenoto (https://ioprenotoapp.com/)

Costo: gratuito

Informazioni: 080 099708 - drm-pug.gallerianazionaledellapuglia@beniculturali.it

Fb: https://www.facebook.com/galleriadevanna

https://musei.puglia.beniculturali.it/wp-content/uploads/2021/05/DRM-PUG-Modalit%C3%A0-di-visita2.pdf.



Le misure anti contagio e le modalità di visita previste durante l’evento sono consultabili a questo link.