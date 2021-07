L'inferno di Auschwitz nelle opere degli ex prigionieri

S’inaugura oggi alle 18, nel Museo diocesano “Monsignor Aurelio Marena" (via Ferrante Aporti 9) la mostra "Auschwitz - nelle opere degli ex prigionieri"

Giunta a Bitonto a seguito della precedente esposizione al Memorial And Museum Auschwitz-Birkenau, la mostra presenta il destino delle vittime del più grande campo di concentramento e sterminio tedesco, presentato attraverso le opere dei sopravvissuti. Condizioni di vita terribili, fame e stanchezza continua dovuta al lavoro estenuante e di lunga durata erano l'elemento intrinseco dell'esistenza del campo, accompagnata da percosse e continue umiliazioni.

Nelle loro opere, gli ex prigionieri artisti hanno voluto fare un tentativo di rappresentazione di quest’inferno in terra, preparato dai nazisti tedeschi. Per non dimenticare, riproduzioni di opere realizzate da 24 ex prigionieri del campo di concentramento più noto del mondo.

La mostra, a cura della cooperativa Re.Ar.Tù, è ad ingresso libero.