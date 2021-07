"La Mite" di Dostoevskij in scena a Cultura Panoramica

Cultura Panoramica incontra il Teatro delle Bambole in un monologo datato quanto attuale di uno dei più influenti pensatori russi di tutti i tempi: Dostoevskij.

Questa sera, dalle 20.30 alle 21.45, sulla terrazza panoramica su Lama Balice andrà in scena il monologo drammatico “La Mite” di Fëdor Dostoevskij. L’ostilità e l’ avversione dell’autore verso ogni tipo di spiegazione logica, psicologica o sociologica rispetto agli avvenimenti che si verificano dentro e fuori l’animo umano, si manifesta in maniera esemplare in questo racconto.

Cura della drammaturgia e adattamento di Andrea Cramarossa, scena a cura di Federico Gobbi, costumi di Silvia Cramarossa, tecniche di Vincenzo Ardito, allestimento e regia di Andrea Cramarossa.

Il costo del biglietto è di dieci euro. Posti a sedere limitati, prenotazione consigliata al numero 342 0254200. www.facebook.com/culturapanoramique