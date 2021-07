Nella Valigia dei Libri stasera c'è AppPuglia

Torna questa sera alle 18.30 l’appuntamento con La Valigia dei Libri alla Cittadella del Bambino. L’iniziativa di promozione della lettura che coinvolge bambini e ragazzi, curata dal maestro Carmelo Bacco, vedrà come lettrici Mariangela Memoli e Luciana Bonasia.

Protagonista dell’incontro il giornalista ed educatore Luigi Guaragnella, autore di AppPuglia edito da Giazira Scritture.

Il libro

Donato è un ragazzo come tutti gli altri. E proprio come i suoi coetanei, purtroppo, non riesce a staccarsi dal suo smartphone. A volte pare che quell'oggetto sia la sua unica compagnia. La mattina appena sveglio, a tavola a pranzo, il pomeriggio, la sera prima di andare a dormire. La scuola è finita e le vacanze sono appena cominciate. Donato non vede l'ora di trascorrere tutto il tempo col suo telefono. Lo accende pronto a giocarci ma il cellulare non risponde. Sul display compare una frase: Apri gli occhi intorno a te, non guardare sempre me. È l'inizio di un'avventura che gli cambierà la vita, alla scoperta della sua terra, custode di storie e personaggi che Donato aveva sempre ignorato.

AppPuglia è un libro dedicato a tutti i ragazzi che non hanno ancora alzato lo sguardo e a tutti i genitori che cercano stimoli affascinanti per convincerli a farlo. Età di lettura: da 10 anni.