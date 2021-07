Danilo Cappiello presenta il suo "Il cielo mantiene sempre le promesse"

Oggi alle 18.30, nello spazio esterno antistante la Libreria del Teatro (largo Teatro 6), Danilo Cappiello presenterà il suo libro "Il cielo mantiene sempre le promesse" (Planet Book Edizioni).

L’appuntamento rientra nella rassegna "Parco delle Arti" – Progetto comunale Bitonto Città dei Festival, Viaggi Letterari nel Borgo / Bitonto Città che legge, progetto nazionale di promozione della lettura.

Evento in collaborazione col Circolo dei Lettori della Libreria del Teatro. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti, secondo le norme vigenti anti Covid.





Il libro

Non c'era mai stato un caldo così a ottobre. Loris, trentenne disoccupato, è ormai ai titoli di coda del suo rapporto con Giada. Linda, ragazza obesa ed emarginata di 19 anni, sta per finire il liceo e in Loris trova colui che è capace di dialogare, amare e infonderle fiducia in se stessa. Un party estivo fuori stagione stravolge l'andamento naturale delle cose. Due violenze efferate nella stessa sera mettono Loris di fronte a tante verità. Diego, Giacomo e Matteo sono tre ragazzi accomunati da un destino beffardo che fa valere la legge del più forte. E poi c'è Aida, che lotta contro la compagna del padre per riconquistare le attenzioni del proprio genitore. Quell'insolita morsa di caldo fuori stagione viene spazzata via dall'arrivo dell'autunno che si presenta con una violenta tempesta che allaga la città. È in questo scenario che le esistenze dei protagonisti si intrecciano per contrastare il pregiudizio, le imposizioni religiose, la mancanza di dialogo e le prevaricazioni. Cercano tutti la propria libertà.





L'autore

Danilo Cappiello nasce a Bitonto nel 1992. Dal 2012 scrive per la testata giornalistica BitontoLive e dal 2017 è iscritto come pubblicista all’Ordine dei Giornalisti di Puglia. Per sei anni ha fatto parte dell’ufficio stampa del Bitonto Calcio e per tre anni di quello del Futsal Bitonto 2019. Scrivere, per lui, equivale a respirare. Raccontare stati d’animo, sensazioni, umori e sfaccettature della quotidianità è il suo modo per sentirsi vivo all’interno della comunità.