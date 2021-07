Olio, cinque giorni di alta formazione al FabLab

È giunto al terzo anno il progetto EΛAIA OLEA (Oil Learning Experience in Apulia) OLIVA - Coltura dell’olivo e cultura dell’olio d’oliva in Terra di Bari, finanziato dall’avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti le attività culturali bandito dalla Regione Puglia e sostenuto dal FSC-Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 Patto per la Puglia.

Tra le diverse proposte in cantiere, per l’ultimo anno rientra la summer school “Storia e innovazione nella filiera olivicola olearia”, che si svolgerà da domani al 23 luglio al FabLab di Bitonto, con il coordinamento del Dipartimento di Studi umanistici e la supervisione del Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali dell’Università degli studi Aldo Moro di Bari e grazie, ancora una volta, alla partnership con l’Accademia Nazionale dell’Olio e dell’Olivo di Spoleto.

La summer school si propone come strumento operativo nel settore della formazione universitaria superiore, per la preparazione di figure professionalmente qualificate ad operare nel campo della filiera olivicolo-olearia, con particolare specializzazione per gli aspetti della produzione di olio e di olive da mensa a basso impatto ambientale e di elevata qualità in ambiente mediterraneo. In sintesi, gli obiettivi formativi sono: approfondire i caratteri storico figurativi sulla coltura elaicola in Puglia e nel Mediterraneo; conoscere le innovazioni introdotte nella olivicoltura, soprattutto relative a nuovi sistemi di meccanizzazione in chiave sostenibile; analizzare gli aspetti d’innovazione tecnologica applicati nella olivicoltura moderna e focalizzati sulla resa e sulla qualità del prodotto finale; focalizzare gli aspetti salienti della commercializzazione del prodotto olio, proponendo elementi di marketing, comunicazione e dinamiche di mercato; dibattere con rappresentanti del mondo istituzionale sulle politiche per la gestione ottimale ed efficace della filiera e del paesaggio olivicoli, anche in riferimento alla promozione turistica del territorio.

Cinque i moduli, distribuiti tra mattina e pomeriggio, nella doppia modalità online e in presenza, ognuno con un parterre di relatori d’indiscusso spessore:

• Tradizione mediterranea: coltura elaicola declinata anche in chiave figurativa e manifatturiera, da parte di docenti delle Università di Bari Aldo Moro e di Bordeaux Montaigne (Custode Silvio Fioriello, Angela Diceglie, Paola Palmentola, Francis Tassaux, Pasquale Cordasco, Annastella Carrino, Federico Palmieri, Rosanna Bianco, Antonio Monte)

• Innovazione colturale: meccanizzazione moderna e gestione sostenibile della filiera olivicolo-olearia presentate da docenti delle Università di Bari, Palermo, Perugia (Tiziano Caruso, Franco Famiani, Alessandro Vivaldi, Primo Proietti, Salvatore Camposeo)

• Innovazione e tecnologia: paesaggio storico, organizzazione degli spazi rurali, tecniche di risonanza nucleare applicate all’olio evo proposti da docenti delle Università di Bari, del Salento, della Tuscia (Rosario Muleo, Raffaele Sacchi, Giuseppe Ruggiero, Maria Luisa Clodoveo, Francesco Paolo Fanizzi)

• Commercializzazione e impresa: argomenti che spaziano dal packaging alla stampa 3D applicata all’olio, dal marketing alla comunicazione, affrontati da esperti del settore (Nicola Parisi, Benedetto Fracchiolla, Luigi Caricato, Pasquale Manca)

• Mission possibile?: sessione finale che, alla presenza e col contributo di rappresentanti del mondo politico locale e regionale, intende raccordare i contenuti rappresentati mediante la sintesi propositiva operata da Riccardo Gucci, presidente dell’Accademia Nazionale dell’Olio e dell’Olivo di Spoleto.

Durante il seminario formativo sarà possibile visitare la ricca e articolata mostra didattica Ole@Exhibition curata dal Progetto OLEA e imbastita a disegnare un ampio racconto della tradizione olivicolo-olearia che segna l’esperienza agraria, la vicenda quotidiana, il vissuto socio economico e il carattere atavico della Puglia, in un orizzonte esteso al bacino mediterraneo.



Ai corsisti partecipanti verrà fatto dono della pubblicazione coordinata da Custode Silvio Fioriello, “Luce e olio tra antico e moderno” (Le mostre, i cataloghi. 11, Bari, Edipuglia 2021), che raccoglie l’esito di ricerche e riflessioni condotte da un gruppo di studiosi di discipline complementari sul rapporto polisemico e diacronico definito tra l’illuminazione artificiale e i combustibili a base oleaginosa e affrontato secondo una prospettiva storica, archeologica e socio culturale.