OffiCINEma, il Banco delle Opere diventa arena per bambini e famiglie

L’associazione culturale Meo Romeo, bottega creativa per bambini e famiglie, presenta mercoledì 21 luglio alle 20.30 il progetto OffiCINEma e, in collaborazione con Sinapsi Produzioni Partecipate, ospita "Periferie Animate”, rassegna di cinema internazionale di animazione. La selezione di corti nazionali ed internazionali sarà tratta dall’ultima edizione dell’omonimo festival dedicato al cinema di animazione, con lo scopo di sviluppare dialogo interculturale e avvicinare i bambini ad un cinema di qualità.

Fedeli all’intento di diffondere un’educazione non formale anche in spazi non deputati all’arte, guardando alla città come innovativo percorso di inclusività, OffiCINEma avrà luogo nella inedita location del Banco delle Opere di Carità in via Sarago (ex Mercato Agroalimentare) grazie alla cooperazione del direttore operativo Marco Tribuzio.

L’iniziativa è sostenuta anche dall’asd Volley & Fun Bitonto, sodalizio di donne e madri pallavoliste che condividono l’impegno e il sano divertimento dello sport.

“Ciò che ci siamo dette quando abbiamo deciso d’iniziare questo percorso è di divertirci, noi prima di tutto. Sperimentare, accogliere, darci e dare nuove opportunità, prima di tutto ai nostri figli”: questo lo spirito che le anima, come ha sottolineato la presidente dell’associazione Meo Romeo Alessandra Carbone, portavoce delle altre socie fondatrici Carmen Albergo e Tania Frascella, a seguito del buon riscontro di partecipazione all’evento “Cento anni, mille colori” organizzato da Meo Romeo alla Galleria nazionale della Puglia “Devanna” in occasione della Notte europea dei musei.

OffiCINEma di Meo Romeo è un evento consigliato dai 4 ai 99 anni. Ingresso su prenotazione obbligatoria e contributo di partecipazione di 4 euro (gratuito sotto i 3 anni) Info e prenotazioni: 320 4520969.