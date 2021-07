Massimo Vitali "naufrago" a Bitonto

Polibris Digital Library e Libreria Hamelin ospiteranno martedì 27 luglio lo scrittore Massimo Vitali.

Nel pomeriggio i bambini potranno incontrarlo al Chiostro di San Domenico e saranno guidati a liberare la fantasia dando vita, tra scrittura e arti visive, ad universi immaginari mai "esplorati" prima. L’obiettivo è “naufragare” sull'isola di Stranalandia.

"Stranalandia è un'isola in cui nulla somiglia a ciò che è stato fino ad oggi classificato nella zoologia, nella botanica, nella biologia e persino nella chimica tradizionale. È un vero e proprio laboratorio della fantasia della natura, così la definisce il suo autore Stefano Benni.

Vitali, nella veste di guida turistica, presenterà una selezione di creature presenti sull'isola ( uscite dalla matita dell'artista Pirro Cuniberti) esponendone nome e cognome e caratteristiche principali. I bambini partecipanti, in veste di turisti, inventeranno, attraverso disegni e parole, una creatura ancora da esplorare. Ogni nuova creatura sarà protagonista di una storia collettiva in cui prenderanno parte tutti i nuovi personaggi fino a scoprire una semplice verità.

Laboratorio su prenotazione (età consigliata dagli 8 ai 10 anni) contattando la Libreria Hamelin al numero 080 3740636 o con messaggio privato sulla pagina facebook.

In serata, sempre martedì 27 luglio, Massimo Vitali sarà protagonista anche di un incontro con i lettori adulti. Presenterà il suo romanzo "Se son rose" alle 20 al Llab Piccolo Bistrot in piazza Cattedrale.

Per partecipare alla serata è consigliata la prenotazione, contattando la Libreria Hamelin.

Massimo Vitali

Nato a Bologna nel 1978, insegna Scrittura creativa alla Scuola internazionale di Comics nelle sedi di Reggio Emilia e Firenze.

Per l'editore Fernandel ha pubblicato i romanzi L’amore non si dice (2010) e Se son rose (2011) da cui sono state tratte due pièce teatrali e il film “Nel bagno delle donne” (2020) prodotto da Rai Cinema. In occasione dell'uscita del film, Se son rose è tornato in libreria nel 2021 per Sperling & Kupfer in una nuova edizione completamente rivista e arricchita di nuovi capitoli, disponibile anche come audiolibro su Audible con la voce di Vitali .

Nel 2019 è uscito Una vita al giorno per Sperling & Kupfer editore, a cui l’autore ha dato voce sempre su Audible.

Conduce progetti didattici nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, tra cui Le interviste impossibili disponibili come podcast su Spotify e Chi ha paura della fantasia citato anche dal Corriere della Sera e Orizzontescuola.it.

Conduce laboratori di lettura ad alta voce, e promuove il progetto per ragazzi e adulti Se una sera d'estate un lettore: una serie di contest e reading per svegliare, nel caso in cui dorma, il lettore che è dentro ognuno di noi.

Ha scritto per le testate Smemoranda, Rockit e scrive recensioni di libri nel blog Mensolerie.

Dal 2012 conduce su Radio Città Fujiko il programma Ufficio Reclami dove accoglie le lamentele di tutti. Ha dato voce a un ciclo di letture radiofoniche dei testi Marionette in libertà di Gianni Rodari e Storiette tascabili di Luigi Malerba.