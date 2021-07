Massimo Vitali: «È la fantasia il vero muscolo vitale»

Sorriso e parlantina che rompono ogni barriera, e un accento bolognese che fa subito simpatia. Massimo Vitali è un comunicatore nato, oltre che uno scrittore di talento. Mattatore di una presentazione letteraria fuori dagli schemi, ieri sera ha incatenato a sé col filo delle parole e dell’immaginazione gli spettatori venuti ad incontrarlo in piazza Cattedrale, a Bitonto, seduti ai tavolini del LLAB piccolo bistrot per l’evento curato dalla libreria Hamelin di Gianna Lomangino.

Chioma ribelle, occhi vivacissimi in un viso che mostra assai meno dei suoi 43 anni, lo scrittore porta in scena un vero e proprio show della parola: non un monologo ma uno scambio di battute costruito sull’arte della maieutica e sul metateatro. Al centro il suo romanzo “Se son rose”, partorito ormai dieci anni fa ma ripubblicato quest’anno da Sperling & Kupfer in un’edizione completamente rivista e arricchita di nuovi capitoli.

Ne sono state tratte due pièce teatrali e un film per Rai Cinema, “Nel bagno delle donne”, che ne svela la trama. Il bagno delle donne del cinema Corallo diventa infatti il fortino in cui il protagonista, Giacomo Roversi, decide di barricarsi per sfuggire ad una vita diventata più pesante dei suoi centodieci chili, dopo essere stato licenziato dal capufficio e dalla moglie. Il bagno è il pensatoio dove prendersi quella pausa di riflessione a cui l’hanno spinto in molti. Verranno a bussare preti, psicanalisti, maniaci, fotografi, cani, travestiti, fabbri, venditori porta a porta, donne, ma Roversi non aprirà la porta a nessuno.

Una storia surreale ma resa credibile dal lavoro d’immaginazione di Massimo Vitali.

“È proprio questo il mio sforzo – racconta – e il suggerimento che do nei miei corsi di scrittura creativa: si può assecondare un’idea assurda, ma per darle forma compiuta bisogna renderla plausibile”.

Vitali insegna scrittura creativa alla Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia e Firenze, conduce laboratori di lettura ad alta voce e promuove contest e reading per librerie, biblioteche e locali pubblici. Cura progetti didattici sulla fantasia nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Conduce su Radio Città Fujiko il programma Ufficio Reclami. Per la stessa emittente ha dato voce a letture radiofoniche da testi di Gianni Rodari e Luigi Malerba.

Un’attività di comunicazione varia e intensa che l’impegna moltissimo. “Per scelta ma anche per necessità – confessa – perché non si vive di sola letteratura”.

Dopo il romanzo d’esordio, “L’amore non si dice“ (Fernandel, 2010) e “Se son rose” (Fernandel, 2011), nel 2019 ha pubblicato “Una vita al giorno” per l’editore Sperling & Kupfer.

Perché “Se son rose”?

«Volevo un titolo vago, che non svelasse la trama e incuriosisse i lettori. Il mio primo romanzo, “L’amore non si dice”, e altri racconti parlavano parecchio d’amore, ed anche in questo secondo romanzo c’entra l’amore».

Come mai ha scelto di far partire il romanzo da un grande fallimento?

«Le tragedie esistenziali di Giacomo Roversi sono la molla della storia. È una persona assolutamente abitudinaria, come tanti di noi, che nel primo capitolo viene licenziata dal suo capo che lo invita a prendersi una pausa di riflessione. Scosso, il protagonista va a sfogarsi con la persona che in teoria dovrebbe essergli più vicina, sua moglie, ma lei coglie la palla al balzo per mollarlo».

Perché va a richiudersi proprio nel bagno delle donne?

«Banalmente, perché il bagno degli uomini era stranamente occupato e quello delle donne ancor più stranamente libero. Roversi entra in bagno, succede che un pezzo di chiave gli rimane in mano, l’altro nella toppa e decide di restare lì».

È la prima volta che viene a Bitonto?

«Nooo, sono già stato qui per la presentazione dei miei libri da Hamelin, e ho tenuto diversi laboratori nelle scuole. Sono un bel momento di scambio, un flusso di energia. Anche i bambini sono limitati da schemi mentali, io lavoro molto per far emergere il pensiero divergente, per dimostrare che le cose non sono soltanto come sembrano, per tracciare percorsi mentali nuovi».

Ieri pomeriggio Massimo Vitali ha tenuto un laboratorio per bambini a Bitonto, nel chiostro di San Domenico, incentrato su "Stranalandia” di Stefano Benni.

Com’è andata con i bambini?

«È stato bello perché non tutti si conoscevano fra di loro. Si sono lasciati naufragare aggrappandosi al muscolo vitale che anima la curiosità: la fantasia. Di solito inizio i miei laboratori con una banana e chiedo: cos’è questa? All’inizio è solo una banana, poi diventa una luna, un sorriso, un boomerang, una pistola, un cerchietto per i capelli... ».

Torniamo agli adulti. C’è differenza tra il pubblico del sud e quello del nord?

«Non trovo grandi differenze, a parte il calore della gente del sud che è più rilassata e ha meno paranoie. C’è un comune denominatore: alla fine degli incontri, quasi sempre, la gente mi dice “Ma tu da dove caspita sei uscito?”. Lo fa per farmi un complimento ma un po’ mi dispiace, perché magari a vedermi c’erano solo dieci persone. Sto cercando di lavorare su questo. Mi dico: “Massimo, sii felice che dieci persone ti hanno scelto”. Però vorrei che di persone ce ne fossero cento, mille… ce la potrei fare (sorride)».

Lei è molto attivo sui social. L’aiutano ad allargare la platea di ascoltatori, a coinvolgere più persone?

«Ammetto che senza i social ormai è difficile comunicare, ma è un lavoro impegnativo che richiede tempo e sforzo creativo ogni giorno. Io cerco di pubblicare quando ho qualcosa da dire di buffo, di simpatico».

Lei ha una grande passione per Gianni Rodari. È il suo scrittore preferito?

«Beh sì, io Gianni lo considero un mio amico. Ci conosciamo benissimo... (sorride). Faccio anche un incontro per far scoprire il Rodari ignoto, quello che parla agli adulti, attraverso articoli di giornale di cui non è rimasto molto. Ma quel che c’è l’ho recuperato ed è davvero straordinario».

Per imparare a scrivere bisogna leggere molto. C’è un consiglio da dare alle mamme e ai papà che non riescono a far leggere i loro bambini?

«Non pressarli troppo e ogni tanto dare degli spunti, incuriosirli con storie, episodi o personaggi che sono in un libro e poi invitarli a cercarli tra le righe. A spingere non si vince mai».