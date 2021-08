Cosa leggono i bitontini sotto l'ombrellone?

È estate: tempo di mare, divertimenti e vacanze. Ma sopratutto è tempo di relax e della cura non solo del proprio corpo ma anche della propria anima.

E per molti questo coincide con la lettura che, secondo una recente indagine promossa da Amazon e Ipsos, ha avuto una riprese straordinaria, complice la pandemia e il lockdown. Infatti, ben nove italiani su dieci hanno dichiarato di aver letto almeno un libro negli ultimi 12 mesi e si tratta per il 51% di giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni.

Per quanto i dispositivi di lettura digitali, come e-reader e tablet la facciano da padrona - in percentuali del 52% e 40% - resta il libro cartaceo lo strumento preferito dai veri appassionati di lettura, anche durante le vacanze estive. Ecco perchè abbiamo chiesto alla libraia bitontina Simona Saracino, proprietaria del Mondadori Point a Bitonto, di indicarci la lista dei 5 libri più acquistati dai bitontini nelle ultime settimane, quelli scelti per essere letti sotto l'ombrellone.

Al primo posto, nella classifica dei libri più amati dai bitontini, c'è l'autrice francese Valerie Perrin, già famosa per il suo bestseller "Cambiare l'acqua ai fiori". «Il suo nuovo romando "Tre" ha conquistato i cuori dei lettori e continua a non deluderli regalando intrecci, misteri e suspense, con un'altra storia intensa e profonda che lascia il segno», spiega la libraia bitontina.

Segue, in seconda posizione "L' inverno dei Leoni" di Stefania Auci: «L'autrice continua la saga della famiglia Florio: un romanzo storico, familiare ma soprattutto un romanzo che fa battere il cuore di una città e di un'intera isola»

"Due vite" dello scrittore Emanuele Trevi, vincitore del premio Strega 2021, occupa il terzo posto nella lista dei libri più venduti a Bitonto. «Si tratta - spiega ancora Saracino - il racconto di due vite, di due scrittori prematuramente scomparsi ma legati da una profonda amicizia, due anime diverse ma così affini tra loro».

Penultima posizione per "La canzone di Achille" di Madeline Miller, un romanzo «amato e apprezzato soprattutto da ragazzi e adolescenti che vogliono riscoprire il lato umano di Achille, e non solo quello che la storia ci ha descritto», continua la libraia.

Infine, ultimo ma non meno interessante nella top five dei libri preferiti, è il romanzo di Nicholas Sparks, "Quando si avvera un sogno". «Sparks è l'autore che ogni anno conquista le lettrici più romantiche, i suoi bestseller sono sempre tra i primi posti nelle classifiche dei libri più amati», conclude Saracino.

Anche ragazzi e bambini hanno riscoperto il piacere della lettura in spiaggia, rispolverando grandi classici o seguendo le avventure di personaggi Disney o di youtuber famosi.

L'autrice più letta di tutti i tempi, J.K. Rowling, continua ad occupare la prima posizione della classifica stilata dalla Mondadori Point di Bitonto, con il primo libro della saga più amata: «"Harry Potter e la pietra filosofale" è l'evergreen della letteratura per ragazzi che ogni estate raggiunge le vette della classifica, conquistando grandi e piccini», commenta la libraia.

Al secondo posto c'è "Luca", il romanzo tratto dall'ultimo cartone animato di successo targato Disney Pixar. «Si tratta di una storia divertente ma anche emozionante dove l'amicizia, la diversità e l'inclusione sono i protagonisti», spiega Saracino.

In terza posizione si piazza "Lyon, le storie del quartiere", scritto dallo youtuber più amato del momento, mentre al quarto posto c'è "Il viola e il blu" di Matteo Bussola: «Una storia che anche gli adulti dovrebbero leggere, in cui non esistono colori o giochi da maschio o da femmina, esiste la libertà di scegliere con il proprio cuore e la propria identità».

Infine, un classico intramontabile: "Il piccolo principe" di Antoine de Saint Axupery .

«Un altro capolavoro della letteratura per l'infanzia che non va mai fuori moda - commenta la libraia bitontina - un inno all'amore e alla sua essenza, all'amicizia e ai valori che rendono unica e autentica l'esistenza dell'essere umano».