Baby Alessandro Magno nel racconto in rime di Carmen Battista

“Era un bimbo riccioluto dalla chioma di velluto”. Comincia così "Un destriero condottiero", l’albo illustrato per bambini dedicato ad Alessandro Magno che dà il via alla collana "Anche i Grandi sono stati bambini" pubblicata da Secop Edizioni. La firma dei testi è di Carmen Battista, storica dell’arte al suo debutto come scrittrice; le illustrazioni sono di Domenico Sicolo, che con la sua matita esperta ha dato forma a storie e personaggi.

Carmen, da sempre appassionata di storia, ha utilizzato la musicalità della rima baciata per scandire il racconto in ottonari. 37 anni, barese di Santo Spirito, cinque anni fa si è trasferirta a Bitonto per amore. Dal matrimonio con Marco Scattarelli è nato Nico, un piccolo “ciclone” di quattro anni. “Abituarmi ad una nuova città – confessa – non è stato facile, mi mancava il mare come l’aria. Poi ho scoperto il meraviglioso centro antico di Bitonto e le sue belle realtà, e dopo una fase di assestamento ho trovato il mio punto di equilibrio”.

L’arte è la sua vita. Dopo la laurea a Bari in storia dell’arte e il dottorato di ricerca in storia dell'arte e archeologia alla Libera Università di Bruxelles, per due anni Carmen Battista ha studiato management dei beni culturali a Firenze, lavorando per il Muse di Palazzo Vecchio nel campo della didattica dell’arte e dei beni culturali per i bambini. Ora è consulente storico dell’arte per la Soprintendenza di Bari. “Ho vinto un bando nazionale a cui hanno partecipato in migliaia. In Puglia siamo solo in tre, tutte donne, e questo mi rende orgogliosa. Anche se si tratta di un contratto a tempo determinato – racconta – mi ha dato un’iniezione di positività. Essere uno storico dell’arte, oggi, non è impresa facile”.

Nel suo bagaglio professionale anche un’esperienza come docente di sostegno a scuola. “Insegnare è stato meraviglioso – dice – perché mi sono sentita utile e mi ha dato moltissimo a livello umano”.

Poi, quasi come un gioco, è nata l’idea di storie in rime dedicate ai personaggi storici, scritte per i più piccoli. “Ho fatto tanti laboratori di storia con i bambini, il libro su Alessandro Magno è nato giocando, mentre creavo rime per mio figlio. In realtà il primo che ho scritto – racconta – era dedicato a Federico II, il mio grande amore essendo specializzata in manoscritti medievali. Poi è venuto quello su Alessandro. Ho letto queste storie a mio marito, che a sua volta le ha fatte leggere ai suoi amici della Libreria Hamelin, Gianna Lomangino e Domenico Sicolo. Ne sono rimasti entusiasti e nel frattempo avevo conosciuto Peppino Piacente, l’editore della Secop, un sognatore che ha subito immaginato una collana per bambini in età prescolare. È nata una sinergia immediata fra me, Peppino e Domenico, che ha sposato il progetto con entusiasmo, impreziosendo le mie storie con i suoi splendidi disegni”.

L'obiettivo pedagogico è stimolare la fantasia dei bambini con aneddoti avvincenti per condividere le avventure dei personaggi che hanno fatto la storia, per rivivere le grandi scoperte scientifiche dei geni della scienza come Ipazia (seconda uscita in programma), per conoscere i capolavori della letteratura. "Anche i Grandi sono stati bambini" è una collana di 25 “perle”: le prime cinque dedicate all'età greco romana, seguite poi da Medioevo, Rinascimento, età moderna e contemporanea. I volumetti si potranno racchiudere in cofanetti, ciascuno contraddistinto da un colore guida peculiare in relazione al suo periodo storico. “Per l'età classica, ad esempio, è stato scelto il bianco, pensando ai meravigliosi marmi dell'antichità”, rivela Carmen Battista.

Ogni albo narra un grande personaggio attraverso episodi della sua infanzia. Il linguaggio volutamente ricercato, con l’uso di termini anche aulici, è una scelta didattica precisa. “L’ho testato con il mio Nico – racconta l’autrice – e ho riscontrato che i versi l’hanno aiutato a memorizzare. Puntando sulla musicalità delle rime ho azzardato una terminologia anche forbita, perché l’intento di quest’opera è educativo: i personaggi sono calati nel loro contesto storico e un linguaggio adeguato aiuta ad allargare vocabolario, conoscenze e orizzonti dei più piccoli, coinvolgendo anche gli adulti in questa scoperta”.

Ogni libro è una storia che si può anche colorare e che s’impara giocando con le rime, con le nuove parole e le antiche espressioni, per conoscere personaggi, date, luoghi, aneddoti, civiltà e culture. La collana colma un vuoto nella fascia d’età prescolare, e potrebbe entrare nelle scuole dell’infanzia come ausilio prezioso per le insegnanti. Sono già previsti laboratori, il primo con la Libreria Hamelin e Polibris il 31 agosto al chiostro di San Domenico.

“Non ambisco a diventare scrittrice – confessa Carmen – ma questo progetto mi sta davvero coinvolgendo. È una cosa bella nata come gesto d’amore per mio figlio. Nico è un bambino curioso e molto attivo, ed anche fortunato: ha già viaggiato tanto e visitato i musei più importanti del mondo. Era nel pancione quando studiavo in Belgio e adora i musei, per lui sono un grande parco divertimenti. Ho voluto aprirgli il mondo della scoperta e della conoscenza, e spero di poterlo fare anche per altri bambini”.

“Ringrazio Domenico Sicolo – continua – per aver subito sposato il progetto. Il suo baby Alessandro somiglia a mio figlio in maniera sorprendente e quando ho visto la prima bozza ne sono rimasta stupefatta e commossa. L’iconografia classica ritrae il macedone sia biondo sia scuro di capelli, ma Domenico ha scelto di disegnarlo castano e riccioluto proprio come Nico, come io l’ho immaginato ispirandomi al celebre mosaico di Pompei che raffigura la battaglia di Isso".

Con un fantastico Alessandro Magno bambino, alle prese con il suo cavallo Bucefalo da domare, si apre la storia immortale di un gigante del passato che viene ad incontrare i bimbi di oggi. Un grande che si fa piccolo, per farsi conoscere dai grandi di domani.